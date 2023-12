Wonka guida gli incassi di Santo Stefano con oltre 7 milioni, C'è ancora domani a 31,8 milioni

Gli incassi del botteghino italiano di Santo Stefano segnano un calo del 4% rispetto al 2022, ma a trainare i numeri è Wonka, che svetta con 1,2 milioni di euro e raggiunge un totale di 7,2 milioni complessivi oltre a segnare 961.387 presenze. A livello globale la pellicola diretta dall'inglese Paul King e interpretata da Timothée Chalamet ha già superato i 263 milioni e si appresta a diventare uno dei film di Natale 2023 al cinema di maggior successo. Qui la nostra recensione di Wonka.

Le famiglie si sono orientate su Wish, il film d'animazione con cui Disney celebra i primi 100 anni di storia. Qui la nostra recensione di Wish, che ha superato i 2,4 milioni di euro grazie al milioni incassato ieri e alle 145.043 presenze registrate da Cinetel.

Sul podio anche il primo titolo italiano natalizio, Santocielo, stralunata commedia a sfondo religioso con Ficarra e Picone che registra 865.903 euro superando i 3,5 milioni complessivi. Le accuse di blasfemia non hanno turbato più di tanto il pubblico italiano che premia la pellicola interpretata dal duo siciliano, con in più l'aggiunta di un dio davvero speciale interpretato da Giovanni Storti, come sottolinea la recensione di Santocielo.

Aquaman e il Regno Perduto supera i 2,1 milioni, ma sequel del cinecomic DC con Jason Momoa nei panni del Re di Atlantide non brilla al botteghino. Costato 205 milioni di dollari, Aquaman 2 lascia presagire l'ennesimo flop per Warner Bros. e DC dopo gli incassi deludenti di The Flash, Shazam! La furia degli Dei e Blue Beetle.

Dopo settimane di dominio incontrastato, C'è ancora domani raggiunge l'imponente cifra di 31,8 milioni. Il passaparola e le ottime recensioni hanno supportato la corsa della pellicola, che si è imposta come fenomeno al botteghino italiano come potete leggere anche nella nostra recensione di C'è ancora domani. La pellicola supera nella classifica di tutti i tempi La vita è bella di Roberto Benigni, ora è il quinto film italiano (dopo 4 film di Checco Zalone) e il decimo assoluto di tutti i tempi. Nel complesso, seppur ci sia ancora tanto lavoro da fare, i risultati al botteghino di Natale e Santo Stefano denotano la vitalità del cinema italiano che lotta per riprendersi del tutto dopo gli anni bui dell'emergenza sanitaria.