Aquaman e il Regno Perduto debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio molto negativo

Aquaman e il Regno Perduto ha esordito sul sito Rotten Tomatoes con un punteggio davvero negativo: il film con star Jason Momoa si è infatti fermato a quota 39% di opinioni positive dopo ben 89 recensioni.

La seconda avventura di Arthur Curry non sembra essere riuscita a convincere i critici americani che non hanno apprezzato in particolare gli effetti speciali poco curati e lo stile scelto per il racconto.

Le opinioni dei critici americani

Aquaman e il Regno Perduto: Yahya Abdul-Mateen II e Jason Momoa in una foto

Il film Aquaman e il Regno Perduto, già nella programmazione delle sale italiane, conclude una fase del DC Universe che proverà a riconquistare il pubblico con la guida di James Gunn e Peter Safran.

Il sequel con star Jason Momoa è stato definito persino "il peggior film della DC realizzato fino a questo punto", come dichiarato da Nick Schager di The Daily Beast, e Molly Freeman di ScreenRant è arrivata a sostenere che "c'è della poesia nel fatto che questo franchise finisca nel modo più caotico possibile".

Rispetto al primo film dedicato al supereroe, inoltre, i critici statunitensi ritengono che manchino delle epiche scene elettrizzanti e un "senso di divertimento cinematografico" che avevano fatto apprezzare il debutto della storia di Arthur.

La regista di James Wan, tuttavia, ha convinto nelle scene d'azione e nei momenti in cui emerge la sua "sensibilità horror". La sceneggiatura, tuttavia, offre poche sorprese e non riesce a trovare l'equilibrio tra le scene serie e quelle divertenti. A salvarsi dalle critiche più dure è anche Jason Momoa che viene apprezzato per la sua capacità di dare sfumature al personaggio e a rendere divertenti le interazioni con Patrick Wilson, interprete di Orm, che è stato apprezzato e approvato dai giornalisti.

Il problema principale, come riportato da molti critici, è l'ambizione del progetto che cerca di essere troppe cose in contemporanea, senza riuscire a trovare un equilibrio.

Aquaman e il regno perduto, la recensione: le ultime vestigia di un mondo sommerso

Il peggiore dei film DC del 2023

Aquaman e il Regno Perduto ha esordito con il peggior punteggio su Rotten Tomatoes tra i film della DC distribuiti nel 2023, rimanendo alle spalle di Shazam! Furia degli Dei che era arrivato al 49% di recensioni positive, The Flash che aveva ottenuto la percentuale del 63% e Blue Beetle, arrivato al 78% di commenti a favore.