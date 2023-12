Santocielo: 'Dio un imbranato? Blasfemia', il parroco di Agrigento contro il film di Ficarra e Picone

Si è scatenato un polverone sui social per le parole pubblicate in un post da don Mario Sorce, parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento e responsabile della Pastorale sociale e dell'Arcidiocesi di Agrigento. Il prete ha criticato il nuovo film di Ficarra e Picone, Santocielo, diretto da Francesco Amato.

Santocielo: Maria Chiara Giannetta in una foto sul set

Sulla pagina Facebook della parrocchia, don Mario Sorce ha scritto:"Un film blasfemo che offende il nostro Credo e le nostre tradizioni. Personalmente, sono molto dispiaciuto perché ero un loro estimatore come comici e soprattutto perché comici siciliani. Se non si comprende che a volte e su alcune questioni non si deve superare il limite... Qualche anno fa avevano fatto un film sul Natale ed era grazioso ma per niente blasfemo. In quest'ultimo film (da quello che ho letto e dal trailer) si evince che Dio è un imbranato, che Gesù si incarna nuovamente e cosa più grave che si incarna nel ventre di un uomo. Dulcis in fundo il Paradiso è un perfetto caos. Posso capire che si cerca la novità per far ridere ma questo è troppo. È blasfemo e va denunciato come tale e certamente non andrò a vederlo neanche per curiosità. Cari Ficarra e Picone, mi avete deluso".

La trama di Santocielo

Ficarra e Picone tornano sul grande schermo nel nuovo film di Francesco Amato, Santocielo, nel quale, durante un'assemblea di cherubini è in corso una votazione per decidere se eliminare l'umanità attraverso un diluvio universale come punizione massima oppure inviare un nuovo Messia come ancora di salvezza per il futuro della Terra.

Nel cast del film anche Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta e Giovanni Storti nel ruolo di Dio Padre.