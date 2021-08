Wonder Woman: Serena Williams si trasforma nell'eroina DC in un nuovo spot (VIDEO)

Serena Williams, la tennista più famosa al mondo, si è trasformata in Wonder Woman in un nuovo spot per una nuova live tv.

Serena Williams è una delle atlete più famose e brave dei nostri anni e potrebbe essere tranquillamente paragonata a Wonder Woman, viste le imprese che compie, proprio come ha pensato Direct Tv che l'ha fatta trasformare proprio nell'eroina DC per un nuovissimo spot.

L'ultimo spot di Direct Tv Stream, la tv via cavo presente negli USA, vede proprio protagonista Serena Williams, rendendo omaggio alla scena vista in Wonder Woman 1984 in cui Diana Prince (Gal Gadot) salva una bambina in un centro commerciale. Lo spot mostra una coppia che fa zapping tra la visione di una delle partite di Serena Williams e il sequel di Wonder Woman fino a quando i due si fondono. Vediamo, poi, la famosa tennista vestita come l'iconica eroina DC, che salva i clienti del centro commerciale da alcune letali palle da tennis.

Una vera e propria eroina dello sport Serena Williams alla quale sarà dedicato un nuovo film, Una famiglia vincente - King Richard, con Will Smith nei panni di Richard Williams, padre di Serena e Venus, altra campionessa del tennis. Nel film, Demi Singleton interpreterà Serena e Saniyya Sidney interpreterà Venus.

Per quanto riguarda Wonder Woman, è stato confermato alla fine dello scorso anno che sarebbe arrivato un terzo film della serie. Due giorni dopo la prima di Wonder Woman 1984 su HBO Max, lo studio ha rivelato che Gal Gadot sarebbe tornata nel ruolo principale così come la regista Patty Jenkins.