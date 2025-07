Russell Crowe e la drastica perdita di peso, il Gladiatore torna in forma perfetta

Negli ultimi anni la star Russell Crowe aveva sfoggiato una stazza non proprio atletica. Ma quei giorni sono finiti. Durante una comparsata ai Golden Bee Awards in Slovenia, il divo si è mostrato in gran forma spingendo i fan a indagare su una ipotetica dieta e sul regime di allenamento.

La corporatura più snella della star de Il Gladiatore non è passata inosservata. Fonti vicine all'attore avrebbero rivelato a _ Life & Style_ che il dimagrimento di Crowe sarebbe dovuto all'influenza positiva della nuova fidanzata Britney Theriot, più giovane di lui di trent'anni. L'attore avrebbe già perso 13 chili e punterebbe a perderne altri 10.

"Hanno riorganizzato completamente la dispensa ed eliminato tutto il cibo spazzatura e gli snack. Russell non voleva seguire una dieta ipercalorica, quindi si è concentrato su cibi sani e genuini, con molte proteine ​​magre e frutta e verdura fresca", ha detto la fonte.

Russell Crowe si fa un selfie

Una dieta da star

A quanto pare, prima della svolta salutista il peso di Russell Crowe stava raggiungendo un punto tale da mettere a repentaglio la sua salute.

"Ha anche praticamente smesso di bere, tranne che nelle occasioni speciali. E ovviamente si allena con un personal trainer e fa molto cardio per bruciare i grassi", ha dichiarato la fonte.

Nonostante l'impressionante trasformazione, molti fan ipotizzano che Crowe possa essersi aggiunto alla lunga lista di celebrità che si affidano a farmaci come l'Ozempic per perdere peso.

PopCulture ha condiviso una foto affiancata di Crowe prima e dopo la perdita di peso, suscitando reazioni contrastanti da parte dei fan.

"Sul carrozzone di Ozempic!!" ha risposto un utente.

"Wegovy o Ozempic?" ha rimproverato un altro utente di Instagram nei commenti.