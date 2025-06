Wonder Woman: James Gunn conferma un nuovo film per il rilancio del DC Universe

Dopo Superman e The Brave and the Bold, DC Studios completa la Trinità: anche Wonder Woman avrà il suo film nel nuovo universo cinematografico di James Gunn.

Il futuro cinematografico di Wonder Woman comincia a delinearsi. Dopo mesi di speculazioni, James Gunn, co-presidente di DC Studios insieme a Peter Safran, ha confermato che un nuovo film dedicato alla leggendaria eroina è ufficialmente in fase di sviluppo. Si tratta di un progetto distinto dalla serie prequel Paradise Lost, già annunciata per la piattaforma Max (ex HBO Max), e fa parte della nuova visione per il DC Universe.

Cosa ha detto James Gunn

Nel corso di un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Gunn ha dichiarato: "Wonder Woman è un progetto separato, sta andando avanti lentamente, ma ci stiamo lavorando. La sceneggiatura è in fase di scrittura proprio adesso". Una frase che, pur senza rivelare troppo, conferma in modo inequivocabile che l'Amazzone di Themyscira tornerà sul grande schermo con una nuova versione.

Locandina di Wonder Woman

Il film si inserisce nel quadro più ampio della strategia dei DC Studios, che punta a ricostruire l'universo condiviso dei supereroi della casa editrice, partendo da quelli che James Gunn ha definito i quattro pilastri fondamentali: Superman, Batman, Supergirl e, appunto, Wonder Woman. Una visione condivisa anche dal CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, che aveva più volte sottolineato l'importanza di questi personaggi per il futuro della DC al cinema.

Gunn ha aggiunto: "Penso che sia un'osservazione accurata. Probabilmente Zaslav l'ha colta da qualche mia dichiarazione. Anche se sono sicuramente personaggi centrali, non saranno gli unici su cui ci concentreremo. Al momento, mi sento soddisfatto per due di loro, gli altri due seguiranno".

Il riferimento ai "due personaggi" già a buon punto è chiaramente per Superman, interpretato da David Corenswet, che debutterà con il reboot cinematografico Superman nel 2025, e Supergirl, che ha da poco terminato le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, basato sull'omonimo fumetto di Tom King. Batman e Wonder Woman, dunque, restano da definire nei dettagli.

ww2

Per quanto riguarda il nuovo film su Diana, al momento non sono stati resi noti né un regista né dettagli sul cast. Gunn ha precisato di non aver ancora scelto chi interpreterà la nuova Wonder Woman, alimentando le speculazioni su un possibile recasting rispetto alla versione di Gal Gadot. Alcune recenti dichiarazioni del regista e produttore lasciano intendere che potrebbe essere proprio lui a firmare la sceneggiatura, anche se non c'è ancora conferma ufficiale in merito.

Nel frattempo, il panorama del DCU continua a evolversi. Alcuni progetti precedentemente annunciati, come Swamp Thing, The Authority, Booster Gold e Waller, sono stati temporaneamente accantonati per dare priorità a titoli come Teen Titans, che non figuravano nello slate originale ma stanno rapidamente guadagnando attenzione da parte degli studios.