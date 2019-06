Wonder Woman 1984: uno spoiler svela la nuova missione di Diana Prince

I primi dettagli della missione che vedrà impegnata Diana Prince in Wonder Woman 1984 sono stati svelati.

Uno spoiler avrebbe svelato la nuova missione di Diana Prince in Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984: una scena del film con Gal Gadot

Finora la trama del sequel di Wonder Woman è stata avvolta nel mistero. Sappiamo che Chris Pine farà ritorno dal regno dei morti nel ruolo di Steve Trevor, ma non conosciamo i dettagli della sua "resurrezione" dovuta - pare - alle macchinazioni di Maxwell Lord. Pare che il villain sia anche responsabile della trasformazione di Barbara Minerva nella villain Cheetah.

Adesso That Hashtag Show avrebbe diffuso alcuni spoiler sulla missione di Diana Prince in Wonder Woman 1984, pare che Diana sarà una spia durante la Guerra Fredda e dovrà dare la caccia a una temibile spia russa.

Captain Marvel e Wonder Woman: tra rabbia e grazia, due supereroine allo specchio

Queste informazioni devierebbero da quanto mostrato finora nel DC Extended Universe, visto che Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League avevano svelato l'intenzione di Diana di ritirarsi dal mondo per un secolo. E' possibile che Wonder Woman 1984 decida di ignorare questi due film per seguire un diverso filo narrativo.

La conferma l'avremo quando Wonder Woman 1984 arriverà al cinema nell'estate 2020.