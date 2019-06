Wonder Woman 1984: ecco perché Chris Pine tornerà nel sequel

La regista di Wonder Woman 1984 Patty Jenkins ha svelato il motivo per cui ha deciso di far ritornare Chris Pine nel sequel.

In Wonder Woman Steve Trevor muore, ma questo non ha impedito a Patty Jenkins di riportarlo indietro per il sequel Wonder Woman 1984 per sfruttare ancora le qualità recitative di Chris Pine.

Patty Jenkins e Chris Pine hanno collaborato di frequente, come specifica la regista: "L'ho visto succedere con vari attori, quando conosci la persona e sai cosa puoi chiedere. Puoi spingere in certe direzioni ed è divertente. Chris e io abbiamo quel feeling. Credo anche che lui possegga molte dimensioni, è capace di mille sfaccettature che non ho ancora avuto moto di esplorare. A questo punto mi sento come se volessi lavorare con lui in profondità, esplorare nuove strade con lo stesso attore è divertente."

Il ritorno di Steve Trevor in Wonder Woman 1984 è stato confermato da una serie di foto rubate da set che hanno sollevato domande sulle modalità della sua ricomparsa post-mortem. Chris Pine finora ha evitato spoiler anticipando solo che in Wonder Woman 1984 Steve Trevor sarà molto diverso da quello visto in Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 vedrà Gal Gadot di nuovo nei panni di Diana Prince e celebrerà l'arrivo di Kristen Wiig nei panni dell'iconica villain villain Barbara Ann Minerva/Cheetah, e Pedro Pascal in un ruolo ancora top secret.

Wonder Woman 1984 arriverà al cinema il 5 giugno 2020, qui il nostro approfondimento su tutto ciò che sappiamo finora su Wonder Woman 1984.