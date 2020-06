Wonder Woman 1984: svelato il look di Kristen Wiig nei panni di Cheetah

È stato pubblicato su Reddit il look di Cheetah, l'antagonista femminile di Wonder Woman 1984 con le fattezze di Kristen Wiig.

Non si tratta di una foto ufficiale, bensì di un leak, proveniente da una collezione di figurine che accompagneranno l'uscita del film in autunno.

Presumibilmente l'aspetto fisico della villain - capelli tirati indietro e volto segnato dal trucco, stile anni Ottanta - rimarrà un segreto a livello di marketing, dato che nel primo trailer abbiamo solo visto l'alter ego umano del personaggio, Barbara Minerva, che a un certo punto passerà da amica di Diana Prince a spietata avversaria. Non si sa ancora quale sarà il motivo di questa transizione, ma nei fumetti Barbara è un'archeologa ossessionata da oggetti antichi, tra cui il famoso Lazo della Verità di cui è dotata Wonder Woman. Rimane anche da capire quale sarà il nesso tra Cheetah e Maxwell Lord, finora presentato come antagonista principale del film e motivo per cui Steve Trevor tornerà dall'oltretomba.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

Wonder Woman 1984 doveva inizialmente uscire all'inizio di questo mese, ma è stato rimandato prima al 14 agosto e poi al 2 ottobre per quanto riguarda il debutto nelle sale americane. Il film è nuovamente diretto da Patty Jenkins, già dietro la macchina da presa per il primo capitolo, che ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Geoff Johns, noto autore di fumetti per la DC Comics e da diversi anni attivamente coinvolto nei vari adattamenti cinematografici e televisivi della casa editrice.

La principessa amazzone ha ancora una volta le fattezze di Gal Gadot, e al suo fianco rivedremo anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor e Connie Nielsen e Robin Wright in quelli di Ippolita e Antiope. La new entry principale è Pedro Pascal nei panni del perfido Maxwell Lord, insieme a Kristen Wiig in quelli di Cheetah. La musica sarà firmata da Hans Zimmer, alla sua terza esperienza nel DC Extended Universe dopo L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice.