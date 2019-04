Wonder Woman 1984: Gal Gadot in azione nel nuovo costume

Nuove foto rubate dal set di Wonder Woman 1984 mostrano Gal Gadot in azione nel nuovo costume.

Nuove foto rubate dal set di Wonder Woman 1984 ci mostrano la protagonista Gal Gadot in azione col nuovo costume. Le immagini mostrano Gal Gadot correre verso qualcuno, ma per adesso non è possibile avere ulteriori dettagli sulla scena in questione.

Old/New picture of Gal Gadot on the set of Wonder Woman 1984. #WW84 pic.twitter.com/v0jf2tO4XL — Wonder Woman News (@WonderWoman84HQ) April 29, 2019

La trama ufficiale di Wonder Woman 1984 non è ancora stata svelata. Per adesso sappiamo che Diana Prince si troverà a combattere l'Unione Sovietica negli anni '80 mentre si scontrerà con una nuova formidabile nemica di nome Cheetah.

Nel cast del film - che non sarà un sequel ma una pellicola standalone - insieme a Gal Gadot il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig. Tra i nuovi arrivi nel cast anche quello dell'attrice Natasha Rothwell in un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli e diPedro Pascal, la star della serie Narcos e Il trono di spade.

La sceneggiatura è firmata dalla regista Patty Jenkins con Geoff Johns e David Callaham. Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il 5 giugno 2020.