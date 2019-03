Wonder Woman contro Captain Marvel, eroine a confronto nello speciale video

Captain Marvel e Wonder Woman: mentre continua a dominare il box-office, il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi guida nel confronto tra due delle più grandi eroine che il grande schermo abbia mai avuto il privilegio di rappresentare: Carol Danvers e Diana Prince!

Il personaggio di Wonder Woman è stato creato nel 1941 dallo psicologo William M. Marston, mentre Carol Danvers, creata da Roy Thomas e Gene Colan, appare per la prima volta sulle pagine di Marvel Super-Heroes nel 1968. Entrambe dunque conservano una certa eredità culturale che può vantare diverse decadi, anche se in realtà Carol Danvers inizia la sua carriera eroistica a partire da fine anni '70 nei panni di Ms. Marvel e solo nel 2012 diventa ufficialmente la Captain Marvel che oggi, grazie al film del Marvel Cinematic Universe, tutti conoscono.

Le alter-ego nel nostro mondo di queste due eroine sono le spettacolari e talentuose attrici che le interpretano: Gal Gadot e Brie Larson. L'isreaeliana Gal Gadot veste i panni di Wonder Woman sin dalla sua prima apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice, mentre Brie Larson ha vestito la divisa di Captain Marvel in occasione del suo film attualmente in sala. Entrambe potentissime, anche se in maniera diversa, il personaggio storico dell'universo DC e quello della Casa delle Idee sono diventate dei veri e propri simboli, ora più che mai. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di approfondire un confronto tra Wonder Woman e Captain Marvel in questo nostro speciale a loro dedicato, ecco il video: