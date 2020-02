Wonder Woman 1984: Gal Gadot svela in che epoca vorrebbe fosse ambientato un terzo film

L'attrice Gal Gadot ha svelato in che epoca vorrebbe fosse ambientato un eventuale sequel di Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 riporterà sul grande schermo Gal Gadot nel ruolo di Diana Prince e l'attrice ha rivelato in quale epoca vorrebbe fosse ambientato un eventuale terzo film della storia della supereroina.

La star, intervistata da Entertainment Weekly, ha parlato infatti di una possibile continuazione della storia e ha dichiarato: "Nel presente sarebbe fantastico". Patty Jenkins ha però suggerito, parlando del potenziale guardaroba di Diana: "Forse nel futuro. La prossima volta non nel passato".

Gal Gadot ha comunque già interpretato Wonder Woman in una storia ambientata nel presente in occasione di Justice League , dopo aver debuttato in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Il sequel del cinecomic è invece ambientato nel 1994 e la regista aveva spiegato: "Affrontiamo quegli anni in un modo diverso rispetto a quanto fatto fino a questo momento, e ci sono state delle versioni interessanti di storie ambientate in quegli anni. Nella nostra versione, considerando che io stessa sono cresciuta negli anni '80, ci sono inoltre certamente sicuramente quei look divertenti ed eccessivi che non riesco a credere di aver indossato". Al Comic-Con di San Diego Gal aveva inoltre aggiunto: "Non si tratta di un sequel, è una storia indipendente. Si tratta di un capitolo, di un film totalmente nuovo".

Nel cast del cinecomic ci saranno anche Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 è atteso nelle sale il 4 giugno 2020.