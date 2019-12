Wonder Woman 1984 è il film più atteso del 2020 per Atom Tickets , sito americano adibito alla vendita dei biglietti del cinema.

Diana Prince (Gal Gadot) tornerà il prossimo giugno in tutto il suo splendore, tra l'entusiasmo di tutti gli spettatori che hanno votato per lei nel sondaggio di Atom Tickets, il rivenditore americano di biglietti online, eleggendo Wonder Woman 1984 come film più atteso dell'anno, come segnala anche Comicbook.

A seguire l'eroina DC c'è una sua collega, seppur della "compagnia rivale": Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sarà protagonista dello lo standalone sul membro degli Avenger, Black Widow, che arriverà nelle sale italiane a fine aprile.

A completare la lista delle pellicole più anticipate ci pensano poi l'ultimo film di James Bond con Daniel Craig, No Time to Die, Fast & Furious 9 e il chiacchierato remake live-action del classico Disney del '98, Mulan.

Wonder Woman 1984 riprende le vicende dell'omonima eroina non dove l'avevamo lasciata nel primo film, sul finire della prima Guerra Mondiale, ma qualche decennio più tardi, nel 1984, per l'appunto. In questa psichedelica epoca, Diana dovrà fare i conti con due nuove minacce rappresentate dal ricco uomo d'affari Maxwell Lord (Pedro Pascal) e dall'amica-nemica Barbara Minerva/Cetaah (Kristen Wiig), e si ritroverà faccia a faccia con... Il sorprendente ritorno di Steve Trevor (Chris Pine).

Il film sarà il secondo del 2020 targato DC/Warner Bros., con Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) in uscita a febbraio.