Wonder Woman 1984: svelata la durata, sarà uno dei film più lunghi del DC Extended Universe

Wonder Woman 1984 sarà più lungo del precedente capitolo: Warner Bros. ha rivelato la durata ufficiale del film - ben 151 minuti - che lo rende uno dei film più lunghi del DC Extendened Universe. Il sequel di Wonder Woman è in uscita a Natale nei cinema USA e su HBO Max.

Con due ore e 31 minuti, Wonder Woman 1984 sarà 10 minuti più lungo del precedente Wonder Woman e solo un minuto più breve di Batman v Superman: Dawn of Justice.

In seguito all'emergenza sanitaria, Warner Bros. ha deciso di non ritardare ulteriormente l'uscita del film, ma di progettare una duplice release nelle sale cinematografiche e in streaming sulla piattaforma HBO Max. Wonder Woman 1984 sarà dunque il primo film disponibile su HBO Max in 4K Ultra HD.

Il cinecomic diretto sa Patty Jenkins introdurrà due nuovi villain: Barbara Ann Minerva, alias Cheetah (Kristen Wiig), e Maxwell Lord (Pedro Pascal). Spiegarne motivazioni e ingresso nella storia richiederà tempo, ma a ciò si aggiunge il ritorno di Steve Trevor, interesse sentimentale di Diana Prince perito (almeno in apparenza) nel climax di Wonder Woman. Ancora non sappiamo come il suo ritorno sarà giustificato, ma questo verrà spiegato nei 151 minuti di film che in Italia vedremo a partire dal 28 Gennaio 2021.