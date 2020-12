Wonder Woman 1984: su HBO Max il film sarà diponibile in 4K Ultra HD

Wonder Woman 1984 arriverà su HBO Max nel miglior modo possibile dal punto di vista della qualità delle immagini, come confermato anche da Patty Jenkins con un tweet pubblicato online.

La regista ha spiegato: "Sono entusiasta nell'annunciare che sarà il primo film su HBO Max disponibile in 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision e Dolby Atmos! Non vedo l'ora! Sarà disponibile nei cinema il 25 dicembre e in streaming esclusivamente negli Stati Uniti su HBO Max. Per favore, trovate lo schermo più grande e con la miglior qualità che potete!".

HBO Max ha svelato che nel corso del 2021, dopo quanto accaduto con Wonder Woman 1984, renderà disponibili altri titoli, televisivi e cinematogragici, in alta definizione.

Il cinecomic, in arrivo nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.