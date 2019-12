Wonder Woman 1984, la risposta di Brie Larson al trailer

Brie Larson ha postato il trailer di Wonder Woman 1984 su Twitter chiedendo consigli su come viaggiare nel tempo sino al giorno dell'uscita del film.

Non c'è nessuna rivalità tra Captain Marvel e Wonder Woman a giudicare dalla reazione di Brie Larson alla diffusione online del trailer con le prime immagini di Wonder Woman 1984. Anche Larson non vede infatti l'ora di poter vedere le nuove avventure di Diana Prince sul grande schermo, tanto da postare il trailer sul suo account Twitter da vera fan della prima ora.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

"Siri come posso viaggiare nel tempo per poter arrivare al 5 giugno 2020?", questa è la domanda divertita di Brie Larson postata sui social in cui chiede al dispositivo vocale della Apple un modo per poter andare nel futuro fino al giorno dell'uscita di Wonder Woman 1984. I legami tra Captain Marvel e Wonder Woman sono noti, nel senso che entrambe hanno molto in comune, a partire dal loro essere eroine di punta all'interno di un immaginario culturale spesso declinato solo al maschile; non a caso sono citate come esempio lampante di un potere girl-power che fa breccia nel cuore di molte ragazze, portandole a identificarsi in loro. Ma non solo. Il commento eccitato di Larson solidifica l'ammirazione reciproca che c'è realmente tra le due colleghe.

SIRI - HOW CAN I TIME TRAVEL TO JUNE 5TH 2020 https://t.co/PUQ3DKK6ee — Brie Larson (@brielarson) 10 dicembre 2019

L'attrice di Captain Marvel ha spesso citato nelle interviste Gal Gadot e viceversa lei e la regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, si erano congratulate con Brie Larson per il successo del suo film. Comunque, se l'attesa per il ritorno dell'amazzone sarà di qualche mese, invece per Captain Marvel 2 dovremo aspettare un anno buono ma siamo sicuri che Gal ricambierà i complimenti.