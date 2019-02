Wolverine: Scott Eastwood rimpiazza Hugh Jackman in una fan art

In molti si chiedono quando rivedremo Wolverine sul grande schermo e chi prenderà il posto di Hugh Jackman. Tanti sono i candidati papabili, ma ce n'è uno talmente convincente da avere spinto l'artista Dalton Barrett a realizzare una fan art di Wolverine con il suo volto: si tratta di Scott Eastwood.

Quando l'accordo tra Disney e Fox sarà effettivo, il capo della Marvel Kevin Feige prenderà il controllo della saga degli X-Men e si profila un recasting visto che Hugh Jackman ha detto addio al ruolo di Woverine con lo struggente Logan - The Wolverine. Keanu Reeves si è reso disponibile a incarnare il nuovo Wolverine e anche Scott Eastwood, fisicamente molto aderente al ruolo di Wolverine, ha espresso il suo interesse.

In attesa dell'evoluzione futura della saga degli X-Men sotto l'egida Marvel, due sono le pellicole in uscita dedicate ai mutanti: X-Men: Dark Phoenix, focalizzato sulla trasformazione di Jean Grey in Fenice Nera, e New Mutants, rilettura in chiave horror della saga.

