Logan: The Wolverine, l'edizione 4K UHD + Blu-ray in offerta su Amazon

Logan in 4K Ultra HD

Nel panorama cinematografico dei supereroi, Logan - The Wolverine si è sempre distinto come opera unica, capace di andare oltre i confini del genere per diventare una storia umana di redenzione, sacrificio e perdita. Hugh Jackman, in uno dei suoi ultimi e indimenticabili ritorni nei panni di Logan, e Patrick Stewart, che dona nuova profondità al Professor X, hanno regalato interpretazioni che segnano la storia del cinema contemporaneo.

L'edizione 4K offre una qualità visiva e sonora invidiabile, capace di far rivivere la desolazione di un racconto che parte rotto e l'intensità degli scontri con un livello di dettaglio unico. Con una narrazione che combina azione mozzafiato e dramma intimo, Logan: The Wolverine è un'esperienza che trascende il grande schermo per rimanere impressa nella memoria dello spettatore.