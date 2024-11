Logan - The Wolverine in offerta su Amazon per il Black Friday

Sull'onda del successo planetario di Deadpool & Wolverine, quale occasione migliore per gustarsi l'avventura solitaria del Logan di Hugh Jackman

Quale futuro per Hugh Jackman alla Marvel?

L'attore australiano è tornato a sorpresa per Deadpool & Wolverine dopo essersi ritirato dal ruolo del mutante preferito dai fan proprio dopo il film di James Mangold nel 2017, ma inizialmente si pensava che si sarebbe trattato solo di un'eccezione prima che un nuovo interprete prendesse il posto del personaggio nel reboot degli X-Men dei Marvel Studios.

Anche se siamo sicuri che alla fine un altro attore prenderà il posto di Wolverine nel MCU, Jackman dovrebbe riprendere il ruolo per Avengers: Secret Wars, e potrebbe rimanere nei panni del mutante ancora per un po'!

Avengers: Secret Wars, il Wolverine di Hugh Jackman avrà un ruolo importante nel film? Gli ultimi rumor

Secondo lo scooper MTTSH, Jackman continuerà a vestire i panni di Logan anche dopo Secret Wars ed è intenzionato a girare altri film della coppia Deadpool & Wolverine con Ryan Reynolds. Non c'è da sorprendersi, vista l'accoglienza positiva e il grande successo del cinecomic (che ha recentemente superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale), e siamo sicuri che alla Marvel/Disney si sia già discusso di sviluppare un sequel diretto.