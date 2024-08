Wolfs: quanto sono stati pagati Brad Pitt e George Clooney? Ecco la cifra mostruosa

Il ritorno della coppia d'oro di Ocean's Eleven è stato pagato profumatamente dalla Apple per il suo nuovo film in arrivo

Prima della sua breve uscita nelle sale cinematografiche il 20 settembre, Wolfs - Lupi solitari verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ma quanto sono state pagate le due star protagoniste, Brad Pitt e George Clooney per questo fantastico ritorno in coppia?

Il film diretto da Jon Watts (regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland dei Marvel Studios) segnerà infatti il ritorno dei due insieme sul grande schermo anni dopo la conclusione della trilogia di Ocean, iniziata nel 2001 con l'indimenticabile Ocean's Eleven.

Secondo quanto riportato dall'autorevole New York Times, sia Pitt che Clooney sono stati pagati ben 35 milioni di dollari a testa per recitare nella pellicola; Watts avrebbe invece ricevuto un assegno da 15 milioni di dollari.

Cosa racconta Wolfs?

Nella pellicola, Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire le tracce di un crimine di alto profilo. Ma quando arriva un secondo faccendiere (Pitt) e i due "lupi solitari" sono costretti a lavorare insieme, la loro serata va fuori controllo in modi che nessuno dei due si aspettava. Il cast comprende anche Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Burić.

Wolfs - Lupi solitari, ecco il trailer: Brad Pitt e George Clooney come in Pulp Fiction "risolvono problemi"

Come riportato da Variety qualche settimana fa, Apple TV+ ha già dato il via libera alla produzione del sequel, che vedrà nuovamente protagonisti Clooney e Pitt. Quest'ultimo, inoltre, sarà ancora protagonista del blockbuster Apple ambientato nel mondo della Formula 1 e intitolato semplicemente F1. Alla regia c'è Joseph Kosinski, pronto a bissare il successo mondiale del suo Top Gun: Maverick.

Dopo un'anteprima in alcune sale selezionate prevista per il 20 settembre 2024, Wolfs - Lupi solitari approderà sulla piattaforma Apple TV+ la settimana seguente, il 27 settembre.