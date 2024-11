Wolfs: cancellato il sequel del film con George Clooney e Brad Pitt

Il sequel di Wolfs, film della Apple interpretato da Brad Pitt e George Clooney, non andrà avanti, come ha confermato Deadline. Il regista Jon Watts ha dichiarato in un'intervista a Collider che il film non si farà.

"Non so quale sarà la mia prossima regia e non credo che ci sarà un sequel di Wolfs", ha dichiarato Watts in un'intervista. Per il primo Wolfs, il lancio nelle sale è stato ridotto a una sola settimana. Una settimana dopo è stato reso disponibile su Apple TV+ ed è diventato il film più visto nella storia dello streamer. All'epoca era stato anche riportato che un sequel era in fase di sviluppo, ma ora non è più così.

Il film, interpretato anche da Amy Ryan, segue le vicende di due faccendieri rivali che si incrociano quando vengono entrambi chiamati a coprire i passi falsi di un importante funzionario di New York. Nel corso di una notte esplosiva, dovranno mettere da parte i loro piccoli rancori e il loro ego per portare a termine il lavoro.

Wolfs - Lupi solitari, lo scherzo di George Clooney che mise in allerta il regista

La trama e il cast di Wolfs

In particolare, Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine in casa di un'importante funzionaria newyorkese. Quando sulla scena si presenta un secondo risolvi-problemi (Pitt), i due "lupi solitari" si ritroveranno, loro malgrado, a dover lavorare insieme. Nel corso di una notte esplosiva, scopriranno che la faccenda sta per sfuggirgli di mano in modo completamente inaspettato... dovranno mettere da parte i loro dissapori e il loro ego per portare a termine il lavoro.

Wolfs - Lupi solitari: Brad Pitt e George Clooney

Nel cast di Wolfs - Lupi solitari troviamo anche Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Burić. Inizialmente previsto per un'uscita preliminare nelle sale, il film è stato presentato prima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Wolfs è stato scritto e diretto da Watts (regista della trilogia di Spider-Man dei Marvel Studios) e prodotto in collaborazione con la Smokehouse Pictures di George Clooney e la Plan B Entertainment di Brad Pitt insieme ai produttori Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Grant Heslov, George Clooney e Dianne McGunigle. Il film ha ottenuto recensioni contrastanti da parte della critica: 60 su Metacritic e 66% su Rotten Tomatoes.