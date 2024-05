Wolfs - Lupi solitari, ecco il trailer: Brad Pitt e George Clooney come in Pulp Fiction "risolvono problemi"

Dopo l'anteprima di ieri, Sony e Apple hanno diffuso il trailer di Wolfs - Lupi solitari, commedia a tinte thriller che riforma la coppia Brad Pitt e George Clooney ad anni di distanza dalla loro ultima collaborazione insieme.

Wolfs arriverà nelle sale in autunno, con il debutto fissato per il 20 settembre. Il thriller psicologico segna la prima collaborazione tra Pitt e Clooney dopo la serie cinematografica di Ocean's e Burn After Reading - A prova di spia.

Il film, frutto della collaborazione tra Columbia Pictures e Apple Original Films, vede Clooney, secondo la sinossi ufficiale, interpretare "un faccendiere professionista assunto per far sparire le tracce di un crimine di alto profilo. Ma quando si presenta un secondo faccendiere (Pitt) e i due 'lupi solitari' sono costretti a lavorare insieme, si ritrovano con una serata che va fuori controllo in modi che nessuno dei due si aspettava".

Wolfs - Lupi solitari è scritto e diretto dal regista dell'ultima trilogia di Spider-Man Jon Watts e, accanto a Clooney e Pitt, vede la partecipazione della candidata all'Oscar Amy Ryan, di Poorna Jagannathan e di Austin Abrams. Il progetto era stato annunciato per la prima volta nel 2021 e la sua comparsa ha scatenato una guerra di offerte vecchio stile tra numerosi studios. Alla fine, Apple TV+ ha acquisito i diritti del film, mentre i diritti per la distribuzione nelle sale sono stati acquisiti da Sony.

Parlando del film all'inizio dell'anno con Total Film, Clooney ha dichiarato: "È davvero un bel film. Adoro questo ragazzo, Jon Watts. Che regista. L'abbiamo appena proiettato e il cinema è andato in visibilio. Quindi, siamo entusiasti. Pensiamo che sia un film davvero divertente, oscuro, molto oscuro, ma anche folle... Sembra un film di Ocean's vietato ai minori".

C'è già il sequel in cantiere?

Sebbene il film debba ancora essere presentato in anteprima, Clooney e Watts sembrano fiduciosi nel suo successo e, se questo dovesse concretizzarsi, ci sono già piani per un sequel. Parlando con Deadline lo scorso anno, Clooney ha rivelato che la possibilità è stata già discussa.

"Brad Pitt tiene ancora ad Angelina Jolie e vuole che sia felice", afferma una fonte anonima

"Stiamo già parlando di un sequel per questo film che ho fatto con Brad e Jon Watts. Le riprese sono state fantastiche e Jon è un ragazzo di straordinario talento. Ama quello che fa. Ci siamo divertiti un mondo a farlo e l'abbiamo visto. È un film eccezionale, ed è divertente lavorare di nuovo con Brad. Ci siamo divertiti molto".