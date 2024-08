Brad Pitt e George Clooney non sbagliano un colpo, Wolfs - Lupi solitari avrà un sequel

Apple non ha atteso neppure la premiere veneziana Fuori Concorso per mettere in cantiere il sequel di Wolfs - Lupi solitari. Confermato, naturalmente, il ritorno delle star Brad Pitt e George Clooney nei panni di due killer a contratto abituati a lavorare da soli, ma costretti a collaborare per una missione molto pericolosa.

Cambiati i piani di uscita del film, che avrà una distribuzione nella sale americane - mentre in Italia arriverà nei cinema il 19 settembre con Eagle Pictures - per poi approdare sullo streamer Apple TV+ il 27 settembre.

Apple ha confermato il piano di rilascio del film che, secondo Deadline, non rappresenta un cambiamento nella sua strategia ibrida di distribuzione in streaming preceduta da un'ampia uscita nei cinema, come accaduto con Killers of the Flower Moon e Napoleon. Sempre Apple si prepara a lanciare il film con Brad sulla Formula 1, l'atteso F1 diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, con la stessa strategia, prendendo decisioni volta per volta in base all'andamento del mercato.

La recente uscita Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna si è rivelata un clamoroso flop nonostante la presenza delle star Scarlett Johansson e Channing Tatum. Per altro il film è stato distribuito da Sony, che si occupa anche della distribuzione internazionale di Wolfs - Lupi solitari.

Primi dettagli su Wolfs - Lupi solitari

In Wolfs, George Clooney interpreta un killer professionista assunto per eliminare una figura di alto profilo. Ma quando arriva un secondo killer (Brad Pitt) e i due lupi solitari sono costretti a lavorare insieme, scoprono che la missione prenderà una piega inaspettata sfuggendo al loro controllo. Nel cast troviamo anche Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Burić. Il film è prodotto in collaborazione con la Smokehouse Pictures di Clooney e la Plan B Entertainment di Pitt.

Jon Watts, che dirige il suo primo originale dai tempi di Cop Car, dopo aver diretto la trilogia Marvel di Spider-Man con Tom Holland e Zendaya, produce Wolfs con Dianne McGunigle.