F1: ecco il primo trailer del film con Brad Pitt che sfreccia sulle piste di Formula 1

Da giorni era nell'aria e qualche minuto fa è stato appena pubblicato il primo trailer di F1, prodotto da Warner Bros Pictures ed Apple Studios. Il film non uscirà nelle sale prima dell'estate 2025, ma gli spettatori possono dare un'occhiata alle immagini del film per la prima volta.

Il trailer non offre molti dettagli sulla storia, ma si concentra, invece, sugli aspetti delle corse che saranno presenti. Sulle note dell'iconica "We Will Rock You" dei Queen, il teaser punta il focus principalmente sulle abbaglianti angolazioni della telecamera del film dall'interno di una macchina da corsa di Formula 1. Naturalmente, vediamo anche molto Brad Pitt , che sarà protagonista del film nei panni del pilota di Formula 1 immaginario Sonny Hayes.

F1: ecco il trailer del film con protagonista Brad Pitt

In F1 Brad Pitt è Hayes, un pilota di Formula 1 che si è ritirato in seguito a un incidente. Anni dopo, Hayes viene convinto a tornare al volante come mentore del pilota Joshua Pearce (interpretato da Damon Idris). F1 è stato girato per IMAX ed è diretto da Joseph Kosinski. Il regista ha già diretto Top Gun: Maverick, film che mostrava jet che volano a velocità supersoniche.

Brad Pitt nel poster di F1

Maverick è stato ampiamente elogiato per il modo in cui ha fatto sentire il pubblico come se fosse all'interno della cabina di pilotaggio dell'F/A-18E, e sembra dal trailer che Kosinski stia cercando di replicare quell'esperienza, ma questa volta per una vettura di Formula 1. La colonna sonora di F1 è stata curata da Hans Zimmer, che ha anche composto la colonna sonora di Maverick.

America The Beautiful: I paesaggi mozzafiato dell'America filmati con i jet come in Top Gun: Maverick

Al momento, i dettagli aggiuntivi su F1 sono piuttosto scarsi. Il teaser offre un paio di accenni alle dinamiche del team Apex Grand Prix e al suo tentativo di diventare più competitivo. Il trailer inizia con Pitt che elenca tutti i team che hanno battuto APXGP sul rettilineo e il suo desiderio di vedere un'auto costruita per combattere. Lo potete vedere qui sotto.