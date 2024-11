Wolfs: Jon Watts ha cancellato il sequel con Brad Pitt e George Clooney "perché non mi fido più di Apple"

In un'intervista rilasciata a Collider, Jon Watts ha rivelato che il sequel già in programma di Wolfs - Lupi solitari con George Clooney e Brad Pitt non proseguirà la lavorazione. Il regista l'ha ribadito anche a Deadline.

Nonostante abbia amato lavorare con Pitt e Clooney, Watts ha confessato di non fidarsi più di Apple come partner creativo e proprio per questo motivo ha scelto di non portare avanti il progetto del sequel, come stabilito in precedenza.

Mancanza di fiducia

"Ho adorato lavorare con Brad e George (e anche con Amy [Ryan], Austin [Abrams], Poorna [Jagannathan] e Zlatko [Burić]), e lo rifarei volentieri" ha dichiarato Watts "Ma la verità è che non è stata Apple a cancellare il sequel di Wolfs - Lupi solitari, sono stato io, perché non mi fidavo più di loro come partner creativo".

Secondo la sua versione, Apple era entusiasta del montaggio di Jon Watts in Wolfs e gli commissionò un sequel. In seguito, decise però che Wolfs sarebbe stato distribuito solo per una settimana in un numero limitato di cinema invece di una distribuzione su larga scala.

Reazione scioccata

"Ho mostrato ad Apple il mio montaggio finale di Wolfs ad inizio anno. Erano estremamente entusiasti, e mi hanno immediatamente commissionato l'inizio della lavorazione del sequel. Ma il loro cambio di rotta dell'ultimo minuto, passando da una distribuzione cinematografica su larga scala ad un'uscita in streaming è stata una totale sorpresa, senza spiegazioni né discussioni" ha tuonato il regista.

"Non sono nemmeno stato informato fino a meno di una settimana prima che lo annunciassero al mondo" ha spiegato il regista, che all'inizio non poté parlarne per non danneggiare l'uscita del film al cinema:"Ero completamente scioccato e ho chiesto loro di non includere la notizia che stavo scrivendo un sequel. Hanno ignorato la mia richiesta e l'hanno annunciato comunque nel comunicato stampa, apparentemente per creare un'immagine positiva sul loro cambio verso lo streaming".

A quel punto, la decisione inevitabile di cancellare il sequel di Wolfs - Lupi solitari:"Ho restituito tranquillamente i soldi che mi avevano dato per il sequel. Non volevo parlarne perché ero orgoglioso del film, e non volevo generare una pubblicità negativa inutile".