Wicked: nel film ci sarà un cameo della Glinda originale, Kristin Chenoweth?

Fan di Wicked? Allora non potete non amare Kristin Chenoweth, la storica interprete di Glinda nello spettacolo teatrale, che si vocifera potrebbe apparire anche nella versione cinematografica della storia... Ma cosa ha detto l'attrice in merito? Sarà davvero nel film targato Universal?

In questi giorni si è parlato tanto di Wicked - Part One, tra first look di Glinda e Elphaba e casting mancati, ma è da tempo che i fan di lunga data del titolo si chiedono se nella pellicola avranno occasione di vedere anche le due iconiche protagoniste dello spettacolo di Broadway, Kristin Chenoweth e Idina Menzel.

All''interprete di Glinda è stato recentemente posto il quesito dai colleghi di ET, ma l'attrice non ha fornito una risposta precisa, e ha cercato di dirottare l'attenzione su akltro: "Non posso né confermare né smentire se ci sarà una mia apparizione nel film. Davvero, non posso proprio dirvelo. Sto aspettando e... Vedremo".

Di certo, Chenoweth sarà tra gli spettatori della pellicola: "Guarderò il filma e avrò l'opportunità di veder brillare due donne che conosco, Ariana Grande e Cynthia Erivo" ha affermato "Ariana vestirà magnificamente i panni di Glinda, sarà un'erede fantastica. E lo farà a modo suo".

Il consiglio che la veterana di Broadway ha dato alla giovane, infatti, è stato di metterci del suo: "Ci ho che ti consiglio di fare, Ariana, è rendere Glinda la tua Glinda. Puoi sempre ispirarti a me, ma davvero, ciò che vorrei è che fossi te stessa e la rendessi tua".

Wicked Part 1 approderà a fine 2024 al cinema, con la seconda parte in arrivo nel 2025.