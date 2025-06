Wicked, Amanda Seyfried ha partecipato a ben sei audizioni: "Ho lavorato duramente per anni su quella musica"

La star di Mamma mia! ha raccontato di aver partecipato a parecchi casting di progetti che amava, come per il film di Jon M. Chu.

Amanda Seyfried è stata ospite del podcast In the Envelope di Backstage e ha raccontato di essersi trovata in diverse occasioni a partecipare a provini per musical cinematografici.

L'attrice candidata all'Oscar ha svolto sei provini per il ruolo di Cosette nel musical del 2012 Les Misérables e poi ha aggiunto di aver partecipato allo stesso numero di audizioni per un altro musical.

Amanda Seyfried ha partecipato a sei provini di Wicked

"Mi trovo in quella posizione privilegiata in cui non devo per forza fare audizioni ma mi piace... ne ho parlato spesso. Ho fatto tipo sei audizioni per Wicked" ha spiegato Seyfried "Perché doveva essere davvero perfetto e mi piaceva, lo adoravo".

Amanda Seyfried in The Dropout

Nonostante i tantissimi impegni, Amanda Seyfried amava particolarmente Wicked e ha studiato parecchio per i provini:"Ero impegnata. A malapena avevo tempo per farlo, ma ce l'ho fatta. Ho lavorato duramente per anni e anni su quella musica. Sono solo competitiva con me stessa, in modo molto sano".

Il provino con Cynthia Erivo per Wicked

Non è la prima volta che Amanda Seyfried si avventura nei ricordi della fase casting di Wicked. A marzo raccontò di aver cantato ad un provino anche con Cynthia Erivo, una delle due protagoniste del film insieme a Ariana Grande.

Anche se alla fine non ha ottenuto il ruolo di Glinda, Amanda Seyfried ha dichiarato di essere molto felice perché ha potuto cantare con Cynthia Erivo, una delle più grandi performer di Broadway e del grande schermo.

Cynthia Erivo e Ariana Grande in una scena di Wicked

Il film, diretto da Jon M. Chu, tornerà con la seconda parte e nel cast, oltre a Cynthia Erivo e Ariana Grande troviamo anche la star di Jurassic Park e La mosca Jeff Goldblum.