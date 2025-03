Wicked, Bowen Yang: "Un miracolo che sia uscito visto il clima politico attuale"

Bowen Yang, uno dei volti più amati di Saturday Night Live e star del film Wicked, ha offerto una riflessione sul film durante il suo intervento al BFI Flare, il Festival del Cinema LGBTQIA+ di Londra. Con la sua inconfondibile ironia e una profonda analisi, Yang ha parlato delle sfide sul set, delle improvvisazioni che hanno dato vita ad alcune delle battute più memorabili del film e dei temi politici che rendono Wicked straordinariamente (e tristemente) attuale.

Il messaggio politico dietro Wicked

Secondo Yang, il successo di Wickednon è solo artistico o commerciale, ma anche politico. "È miracoloso che Wicked sia uscito e stia andando così bene," ha dichiarato. "Parla di razzismo, fascismo e del modo in cui il potere viene costruito creando problemi per gli altri. Il Mago ha potere solo perché genera conflitti che poi finge di risolvere." Un commento che rende il film ben più che soltanto una fiaba musicale: un racconto allegorico che riflette le tensioni sociali e politiche del nostro tempo.

I personaggi di Wicked

Yang ha rivelato che il regista Jon M. Chu lo ha spesso sfidato a improvvisare, pur avendo già a disposizione una sceneggiatura curata da Winnie Holzman e Dana Fox. "Credevo che non avrebbero mai usato le mie battute improvvisate," ha raccontato con un sorriso. "E invece, eccole lì nel film!" Una di queste è la battuta in cui il suo personaggio chiede a Fiyero, interpretato da Jonathan Bailey, "Enroll here often?", un gioco di parole che unisce nervosismo e umorismo.

Yang ha anche condiviso una curiosa esperienza personale legata al suo debutto al Saturday Night Live. "Non pensavo di farcela," ha detto. "Mi chiedevo cosa ci facessi lì." È stato durante una vacanza al mare, sotto l'effetto di LSD, che ha trovato l'ispirazione: "Guardavo sketch di Bill Hader nei panni di Stefon e ho iniziato a immaginarmi in quel ruolo. È stato lì che ho capito di poterlo fare."

Yang ha inoltre parlato del suo prossimo progetto, The Wedding Banquet, diretto da Andrew Ahn. Recitare accanto alla leggenda coreana Youn Yuh-jung è stato per lui un momento unico: "Quando entra in una stanza, tutti si raddrizzano. È una leggenda vivente."