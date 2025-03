Wicked: il blu-ray con colori sgargianti e musiche avvolgenti è già in vetta alle vendite

Adattamento molto fedele dell'omonimo musical di Broadway e in pratica prequel de Il mago di Oz, Wicked è il primo dei due film che rappresenteranno la trasposizione sul grande schermo dello spettacolo teatrale. Il film diretto da Jon M. Chu è tra l'altro fresco di due Oscar, vinti per la miglior scenografia e i migliori costumi. Del resto Wicked è un maestoso show trascinato da due splendide protagoniste: la pluripremiata Cynthia Erivo e la superstar mondiale Ariana Grande, qui in una veste davvero sorprendente.

Ariana Grande e Cynthia Ervio di fronte allo specchio

Le due interpretano Elphaba, una giovane donna con la pelle verde, e Glinda, prima che entrambe diventino rispettivamente la Perfida Strega dell'Ovest e la Buona Strega del Nord. Il film esplora le origini e le vicende che portano Elphaba a diventare la strega temuta e odiata, mentre Glinda sarà amata e rispettata. Uno spettacolo del genere meritava una grande trasposizione homevideo. Purtroppo il 4K non c'è, ma vi assicuriamo che il blu-ray della Plaion Pictures che abbiamo potuto apprezzare, regala un grande coinvolgimento e vi proietterà direttamente nel Regno di Oz. E non a caso appena uscito, il prodotto è già in vetta alle classifiche di vendita.

Il video: dettaglio e croma esaltano scenografie e costumi

Il blu-ray di Wicked

Il blu-ray di Wicked infatti è davvero eccellente e il video permette di esaltare la sfarzosità di costumi e scenografie, settori nei quali del resto il film si è meritato due statuette. C'è sempre uno spiccato senso della profondità, sia negli esterni che negli interni, ma il dato che balza all'occhio è sicuramente quello dei colori abbaglianti, una vera e propria gioia per gli occhi a partire dal rosso del campo di papaveri, che è però solo un esempio delle tante scene nelle quali il croma spicca in maniera davvero intensa e i colori splendono saturi e brillantissimi, tanto che viene da pensare a quale sarebbe la visione in 4K con l'HD, purtroppo non disponibile in Italia.

Cynthia Ervio e Ariana Grande in una suggestiva scena di Wicked

Dal loro canto i neri sono molto profondi e nelle scene più buie forniscono compattezza e solidità a un quadro già notevole. Per quanto riguarda il dettaglio, siamo di fronte a una qualità elevatissima che permette di apprezzare particolari anche minimi sui costumi lucenti, sui protagonisti e sulle incredibili ambientazioni. Anche gli effetti CGI sono ben riprodotti e assicurano naturalezza e fludità alle sequenze. Se il blu-ray è così spettacolare, ripetiamo che l'unico rimpianto è di non disporre del 4K UHD.

Audio italiano ottimo ma l'Atmos inglese è un'immersione totale

Heff Goldblum e Michelle Yeoh sono tra i protagonisti di Wicked

In un musical, con tante canzoni a sottolineare i momenti chiave della soria, anche l'audio ha un'importanza fondamentale. A questo riguardo va innanzitutto ricordato che sul blu-ray oltre alla versione cinematografica del film, è disponibine anche quella karaoke, ma solo in lingua originale. Tornando all'audio vero e proprio, per l'italiano bisogna accontentarsi di un Dolby Digital Plus 7.1 comunque impetuoso ed energico, anche se fisiologicamente inferiore allo scatenato Dolby Atmos inglese, che sfrutta tutte le potenzialità sonore del film.

Un'immagine del treno fantastico

La traccia inglese sfodera maggior vivacità, un miglior microdettaglio, più bassi e in definitiva un'immersione superiore negli effetti onori e nella musica del film. Basti pensare all'eccezionale resa sonora del treno fantastico e al suo incredibile rimbormbo. Ma come detto anche la traccia italiana regala una bella esperienza, con asse posteriore sempre coinvolto e una direzionalità sempre precisa con rumori e voci che si muovono con un'eccellente fluidità in tutto il palcoscenico sonoro.

Gli extra: scene eliminate e un lungo e corposo making of

Ariana Grande con corona e scettro

Molto bene anche gli extra, dove troviamo solo due contributi ma belli corposi. Il primo riguarda le scene eliminate ed estese: ce ne sono dieci per un totale di circa 15 minuti. A seguire Il making of di Wicked, un corposo documentario di 46 minuti nel quale in mezzo a tanti filmati sul set e dietro le quinte su trucco, costumi e coreografie, il regista Jon M. Chu, il produttore Marc Platt e il compositore Stephen Schwarz contribuiscono alla discussione sulle origini di Wicked, prima come musical e infine nella sua versione cinematografica. Si analizza poi il casting con Ariana Grande e Cynthia Erivo, ma intervengono anche Michelle Yeoh e Jeff Goldblum sulle loro interpretazioni, e tanti altri membri del cast e della troupe.