Welcome to Derry: svelati i primi membri del cast della serie prequel di IT

Sono stati svelati i primi membri del cast di Welcome to Derry, la serie targata HBO Max è il prequel Welcome to Derry.

Arrivano le prime rivelazioni su Welcome to Derry, la serie prequel di IT targata HBO Max: sono stati svelati i nomi di alcuni degli attori che fanno parte del cast del progetto, ovvero: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar. Welcome to Derry si basa sul mondo creato da Stephen King in It, il suo celebre romanzo, pubblicato in Italia nel 1986

Welcome To Derry è ambientata negli anni '60, prima degli eventi di IT: Parte I, e dovrebbe includere anche l'origin story di Pennywise. I dettagli della trama e dei personaggi sono ancora segreti. Andy Muschietti, che ha diretto le pellicole It e It: Capitolo 2, sarà dietro la macchina da presa di alcuni episodi della serie, compreso il primo. Il regista, insieme alla sorella Barbara, figura anche tra i produttori del progetto insieme a Jason Fuchs.

Welcome To Derry: la serie prequel di IT è stata ordinata da HBO Max

Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, sono gli unici nomi del cast che sono stati rivelati nelle ultime ore, i personaggi che i quattro attori interpreteranno sono ancora top secret. Taylour Paige ha recitato in Ma Rainey's Black Bottom. Jovan Adepo lo abbiamo visto su Netflix nella miniserie Watchmen. Chris Chalk è Paul Drake in Perry Mason, la serie con Matthew Rhys, trasmessa sempre da HBO Max. James Remar, ha partecipato a numerose serie, è nel cast di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan che racconta la storia dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer e del suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica.

In Welcome To Derry il ruolo di Pennywise non sarà interpretato da Bill Skargård, come sul grande schermo. L'attore lo ha rivelato dai microfoni di Bloody Disgusting, dove ha detto: "Vedremo cosa riusciranno a inventarsi e cosa faranno con questo mondo. Al momento non sono coinvolto nel progetto".

Oppenheimer: svelata la durata, sarà il film più lungo di Christopher Nolan

Sul progetto, Andy Muschietti non lascia trapelare ancora niente, Stephen King, quando fu annunciato il prequel, dichiarò: "Sono eccitato che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, stia continuando e sono felice che Andy Muschietti si occuperà della supervisione di queste celebrazioni spaventose, insieme a un gruppo fidato che comprende la sua talentuosa sorella, Barbara. Palloncini rossi ovunque".