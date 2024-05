Uomini e donne Cristiano smascherato: svelati i suoi incontri segreti con altre dame

Puntata del dating show dedicata al Trono Over in cui sono venute alla luce numerose situazioni fin qui ignorate dai telespettatori

Uomini e Donne ha regalato al pubblico un'esplosione di tensioni e colpi di scena nel Trono Over. La puntata si concentra sulle relazioni complesse e sulle interazioni tra i protagonisti. Da Marcello e Jessica, a Cristiano e Giulia, fino a Tiziana e Dino, vediamo svilupparsi situazioni imprevedibili che scuotono gli equilibri del programma

L'episodio di oggi 3 maggio 2024 si concentra sul Trono Over. Il primo a sedersi è Marcello, il quale, dopo la discussione avuta con Jessica nelle precedenti puntate, dichiara di non averla più sentita. La dama lo interrompe, ricordandogli che lui l'ha bloccata sul telefono e sui social, ma poi ha provato a contattarla con banali scuse.

Nuove discussioni tra Cristiano e Giulia

Jessica, nel frattempo, esprime preoccupazione riguardo alla sua relazione con Diego, temendo che sia solo fisica. Racconta che il cavaliere l'ha portata a ballare ma non ha mai mostrato interesse per nessun aspetto della sua vita. Inoltre, su imput di Maria De Filippi, Cristiano e Jessica ammettono di essersi messaggiati in questi giorni.

Questa novità provoca la reazione di Giulia, la dama che aveva iniziato a frequentare Cristiano, decide di interrompere la conoscenza con lui. Il cavaliere è d'accordo, sottolineando che nessuno dei due ha più interesse a continuare la frequentazione. Giulia smentisce questa affermazione, sostenendo che sia solo lui a non voler continuare.

Questa discussione fa emergere un'altra relazione finora nascosta. Cristiano rivela di aver frequentato anche Serena. I due si sono scambiati un bacio e sono andati allo stadio insieme. Tuttavia, Serena racconta che il cavaliere si è allontanato più volte per scambiarsi messaggi con Jessica.

Dino è accusato di cercare solo pubblicità

Questi sviluppi portano alla rottura della relazione tra Cristiano e Serena. Giulia, dal canto suo, decide di dare una possibilità a nuove conoscenze e balla con Diego Tavani.

Anche la seconda parte del Trono Over offre momenti di tensione. Al centro dello studio ci sono Tiziana e Dino. Contro ogni previsione, soprattutto quella degli opinionisti, questa volta è Tiziana a essere lasciata. Dino spiega che alla donna non piace la moto e che è più alta di lui.

Queste motivazioni, considerate futili, scatenano l'ira di Diego Tavani, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che sospettano che Dino cerchi solo visibilità dal programma. L'ipotesi è confermata da Manuel, che riferisce di aver ascoltato una conversazione del cavaliere nei camerini adiacenti.

Secondo Manuel, Dino avrebbe dichiarato che la sua presenza a Uomini e Donne è legata alla sua attività di barbiere e DJ, e che sarebbe venuto nel programma per ottenere pubblicità.