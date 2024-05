Isola dei Famosi 2024. Ex di Ballando (nemico di Selvaggia Lucarelli) e due modelle sbarcano in Honduras

Sono cinque i naufraghi che hanno abbandonato Playa Espinada nelle poche settimane di vita dell'Isola dei famosi 2024. Per arginare questa imprevista emorragia, la produzione ha deciso di spedire in Honduras tre nuovi personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, come ha anticipato TvBlog.

Troppi ritiri in questa diciottesima edizione del survival game, alcuni per malori o infortuni (Tonia Romano e Francesca Bergesio), altri per scelte personali (Peppe di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi), segno di un casting che non ha funzionato. Ad essi si aggiunge l'esclusione di Francesco Benigno per la rissa con Artur mostrata nell'ultima puntata del reality show.

Per questo motivo, la produzione del programma ha deciso di aggiungere tre nuovi concorrenti al cast. Nella puntata del 6 maggio sbarcherà su Playa Espinada l'attore comico Dario Cassini, un volto molto noto al pubblico televisivo che lo ha visto debuttare nel 1989 su Canale 5 nel programma Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà.

Dario Cassini è un nuovo naufrago

Sul piccolo schermo, Dario ha condiviso la conduzione de Le Iene con Simona Ventura e ha partecipato a Ballando con le Stelle del 2022. Nel talent show di Milly Carlucci, si è scontrato con Selvaggia Lucarelli che lo accusò di averle telefonato prima di una puntata dicendole: "Stasera dammi 3, perché mi è davvero molto utile, mi serve per il mio personaggio".

Dario Cassini non sarà da solo sulla barca che lo porterà sull'Isola dove ad accoglierlo ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno. Il portale anticipa che con il comico partenopeo ci saranno due modelle, la cui identità per il momento non è stata ancora rivelata.

Edoardo Stoppa è il leader della settimana

Nel frattempo, mentre si rincorrono le voci di una chiusura anticipata del programma, la settimana scorsa sono finiti al televoto Khady Gueye, Artur Dainese, Rosanna Lodi e Marina Suma, quest'ultima è stata votata dal leader Edoardo Stoppa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, i Naufraghi salutano Daniele