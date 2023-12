Welcome To Derry: prime immagini della serie prequel di It nel promo di Max

Max ha svelato la nuova stagione in un promo che contiene le prime immagini dell'attesa serie Welcome To Derry, ma anche sequenze della serie spinoff di The Batman sul Pinguino.

I fan di Stephen King possono dare un'occhiata alle prime immagini della serie prequel Welcome to Derry nel promo di Max. Promo che promuove una manciata dei titoli originali in arrivo prossimamente tra cui la serie spinoff di The Batman sul Pinguino.

Per uno sguardo più attento, DiscussingFilm ha anche pubblicato le clip di Welcome to Derry su Twitter.

Cosa sappiamo di Welcome to Derry?

Con il via libera ufficiale ottenuto nel febbraio 2023,Welcome To Derry è una serie horror in uscita su Max nel 2025 che funge da prequel di It del 2017 e It: Chapter Two del 2019, entrambi basati sul capolavoro di Stephen King pubblicato nel 1986.

Andy Muschietti, che ha diretto sia It che It: Chapter Two, sta sviluppando la serie insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Per il momento non sono stati svelati molti dettagli sul plot, il cast è composto da Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar, Stephen Rider e Madeleine Stowe.

Al momento non è chiaro se Bill Skarsgård riprenderà o meno il ruolo di Pennywise. Qualche mese fa l'attore svedese ha dichiarato a Bloody Disgusting: "Vedremo cosa inventeranno e cosa ne faranno. Al momento non ne sono coinvolto. Se qualcun altro riuscirà a interpretare Pennywise, il mio consiglio è 'Fallo tuo. Divertiti'. Ciò che ho amato di quel personaggio era il suo essere incredibilmente astratto. Il libro è davvero un regalo in questo senso".

Nuove immagini di The Penguin

Per quanto riguarda The Penguin, le riprese della serie con Colin Farrell sono ripartite dopo la fine dello sciopero degli attori. Da quanto possiamo intravedere il piano di Oswald Cobblepot per riempire il vuoto lasciato dalla morte di Carmine Falcone sembra essere ben avviato, anche se il villain dovrà sporcarsi le mani per farsi rispettare nel sottobosco criminale di Gotham City.

Per quanto riguarda i dettagli della trama, per ora si sa molto poco della serie che dovrebbe incentrarsi sull'ascesa al potere di Oswald Cobblepot a Gotham, fino a diventare nuovo signore del crimine della città prima di The Batman 2. Resta da vedere se sarà lui il principale villain del sequel o se altri nemici si imporranno, in primis Joker, senza dubbio desideroso di fuggire dal Manicomio di Arkham.

Lauren LeFranc è la scrittrice, produttrice esecutiva e showrunner di The Penguin, che vede il regista di The Batman, Matt Reeves, coinvolto come produttore esecutivo.