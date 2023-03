Welcome to Derry, Bill Skarsgård sarà nella serie prequel di IT? La risposta dell'attore

L'interprete di Pennywise nei recenti film di IT Bill Skarsgård è o non è coinvolto nella realizzazione della serie prequel Welcome to Derry? Scopriamolo.

Non abbiamo ancora molti dettagli su Welcome to Derry, la serie prequel di IT in lavorazione per HBO Max, ma Bill Skargård, interprete di Pennywise al cinema, ha rivelato se vi prenderà parte o meno.

L'attore di Hemlock Grove e John Wick 4 Bill Skarsgård ha recentemente parlato del suo coinvolgimento nello show ai microfoni di di Bloody Disgusting, ammettendo di non essere attualmente parte del suo sviluppo.

"Vedremo cosa riusciranno a inventarsi e cosa faranno con questo mondo" haraccontato Skarsgård "Al momento non sono coinvolto nel progetto".

Welcome To Derry: annuciati gli showrunner della serie prequel di IT su Pennywise

Prodotto da Andy e Barbara Muschietti assieme a Jason Fuchs, con il regista di IT di ritorno anche dietro la cinepresa per alcuni episodi, Welcome To Derry è ambientato negli anni '60, alcuni anni prima degli eventi di IT: Parte I, e dovrebbe includere anche l'origin story di Pennywise.

"Se qualcun altro avrà l'opportunità di interpretare Pennywise, il mio consiglio è quello di renderlo suo. Divertitevi a interpretarlo a modo vostro]" ha poi raccomandato l'attore "Quel che ho trovato più affascinante di questo personaggio è quanto fosse incredibilmente astratto. Il libro è davvero un dono in tal senso".

Chi pensate potrebbe essere adatto al ruolo, nel caso in cui Bill Skarsgård non tornasse davvero?