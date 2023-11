The White Lotus 3 e la serie prequel di IT rinviate al 2025? Parla il capo di HBO

Probabilmente i fan di The White Lotus e del franchise di It dovranno pazientare più del previsto per vedere il debutto della Stagione 3 e del prequel Welcome to Derry. Il produttore capo del network, Casey Bloys, ha provato a spiegare le motivazioni dietro il probabile posticipo.

"Welcome to Derry era stato programmato per Halloween del 2024. Probabilmente slitterà di un intero anno, per arrivare ad Halloween 2025. La terza stagione di White Lotus sarebbe dovuta uscire nel 2024, ma anche questa arriverà nel 2025", ha dichiarato Casey Bloys, presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content, durante un evento stampa tenutosi oggi a New York.

Bloys ha rivelato i piani di programmazione di entrambe le serie quando gli è stato chiesto come lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori in corso abbiano influito sui piani di programmazione per il 2024 di HBO e Max.

The White Lotus, la serie antologica di successo della HBO creata da Mike White, era nelle prime fasi di preparazione della terza stagione quando lo sciopero degli sceneggiatori ha costretto a interrompere i lavori. In precedenza era stato riferito che la nuova serie sarebbe stata ambientata in Thailandia e che Natasha Rothwell sarebbe tornata nello stesso ruolo che aveva nella prima stagione.

Di cosa parla Welcome to Derry?

I dettagli esatti della trama di Welcome To Derry sono al momento sconosciuti, ma la descrizione ufficiale della serie recita: "Ambientata nel mondo dell'universo di 'It' di Stephen King, 'Welcome to Derry' è basata sul romanzo 'It' di King ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi 'It' e 'It Chapter Two'".

Lo show era entrato in produzione all'inizio del 2023 prima di essere interrotto a luglio a causa dello sciopero degli attori. Il cast della serie comprende Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe e Stephen Rider.