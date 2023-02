Welcome To Derry: la serie prequel di IT è stata ordinata da HBO Max

HBO Max ha annunciato di aver ordinato la produzione di Welcome to Derry, serie ideata come prequel dei film di IT diretti da Andy Muschietti.

Welcome to Derry, serie prequel dei film di IT da tempo in fase di sviluppo, ha ottenuto da parte di HBO Max il via libera alla produzione.

Il progetto potrà contare sul contributo di Andy Muschietti, già regista dei film ispirati all'opera di Stephen King, che sarà coinvolto come produttore esecutivo e regista di alcune puntate.

La storia raccontata in Welcome To Derry dovrebbe essere ambientata negli anni '60 ed esplorerà le origini della maledizione che ha tormentato la cittadina del Maine per i successivi 27 anni. Negli episodi prequel di It si affronteranno anche le origini di Pennywise il Clown.

Andy e Barbara Muschietti hanno dichiarato in un comunicato: "Da teenager ci alternavamo nel leggere i capitoli di It, scritto da Stephen King, fino a quando la nostra copia tascabile del romanzo ha iniziato a perdere pezzi. It è una storia epica che contiene moltitudini, andando oltre quello che potevamo esplorare nei nostri film. Non vediamo l'ora di condividere le profondità del romanzo di Steve, con tutto il suo cuore, umorismo, umanità e orrore".

L'autore di It ha aggiunto: "Sono eccitato che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, stia continuando e sono felice che Andy Muschietti si occuperà della supervisione di queste celebrazioni spaventose, insieme a un gruppo fidato che comprende la sua talentuosa sorella, Barbara. Palloncini rossi ovunque!".

Jason Fuchs ha scritto il soggetto del primo episodio della serie basandosi su una storia ideata insieme ad Andy e Barbara Muschietti. In precedenza il filmmaker ha lavorato a film come Wonder Woman, I Still See You e Pan. Caleb Kane, invece, ha scritto per serie come Moonhaven, Tokyo Vice, Warrior, Black Sails e Fringe.

Lo sceneggiatore, che sarà co-showrunner della serie con Brad Caleb Kane, ha infine sottolineato: "Poter tornare nel mondo di uno dei miei romanzi horror preferiti di sempre e aiutare a costruire l'universo cinematografico brillante e unico creato da Andy e Barbara è più della semplice occasione di una vita, è un sogno che diventa realtà... O, in modo più appropriato, un incubo".

Andy Muschietti, regista di It nel 2017 e del successivo secondo capitolo della storia, sarà sceneggiatore e produttore della serie insieme a Barbara Muschietti e Fuchs.

Quanto raccontato sul piccolo schermo condurrà poi agli eventi mostrati nei film di It con star Finn Wolfhard (Stranger Things), Jaeden Martell (Knives Out, Defending Jacob), Sophia Lillis (I Am Not Okay With This), Chosen Jacobs (God Friended Me, Hawaii Five-0), Jeremy Ray Taylor (Big Sky) e Bill Skarsgård nella parte di Pennywise.