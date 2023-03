Oppenheimer: svelata la durata, sarà il film più lungo di Christopher Nolan

Secondo quanto riportato da World of Reel, Oppenheimer a quanto pare sarà il film più lungo della carriera di Christopher Nolan. Salvo aggiornamenti dell'ultimo momento, dovrebbe durare circa 3 ore, battendo in questo modo i 169 minuti di Interstellar.

Proprio per questo motivo, per le proiezioni IMAX della pellicola sarà necessaria una strumentazione più grande per le sale che vorranno proiettarlo in questo formato. La costumista Ellen Mirojnick aveva confermato in un podcast che Oppenheimer avrebbe coperto un arco narrativo di 45 anni. Il film dovrebbe affrontare i primi giorni di J. Robert Oppenheimer a Cambridge (1923) fino alla sua morte (1967).

Le riprese di Oppenheimer sono iniziate il 21 febbraio e si sono concluse il 22 maggio con un cast che comprende Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh. Rami Malek e Robert Downey Jr.

Oppenheimer: Cillian Murphy "non ha scelta" nel trailer italiano nel film di Christopher Nolan

Si dice che il film abbia un budget di circa 100 milioni di dollari. Sarà interessante vedere quanto di Oppenheimer è stato girato in bianco e nero analogico IMAX da Nolan e dal direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema.

L'uscita della pellicola è fissata per il 20 luglio 2023.