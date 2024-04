La Rai ha scelto il successore di Amadeus: ecco chi condurrà Affari Tuoi nella prossima stagione

Da quando Amadeus ha ufficializzato il suo passaggio al gruppo Discovery, si è aperta la discussione sui nomi dei possibili conduttori che potrebbero assumere la guida dei programmi dell'access prime time di Rai 1 nella nuova stagione televisiva.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da TvBlog, Stefano De Martino avrebbe battuto la concorrenza ed è stato scelto dai dirigenti Rai come l'erede ideale dell'ex direttore artistico di Sanremo. Il conduttore di Torre Annunziata ha già sostituito Amadeus nel 2019, quando ha preso il suo posto alla guida di Stasera tutto è possibile.

Il nuovo volto dell'access prime time di Rai 1

Il portale riporta che il passaggio dell'ex ballerino di Amici da Rai 2 a Rai 1 è ormai certo. Attualmente non è stato ancora definito il programma condotto da Amadeus nel biennio 2023/2024 che avvierà la prossima stagione televisiva. Sembra che i dirigenti di rete preferiscano iniziare con I Fatti Vostri, per poi lasciare spazio ad Affari Tuoi.

Secondo il portale, le trattative tra i rappresentanti di Stefano De Martino e la Rai sono giunte alle ultime fasi, con l'accordo che legherebbe il conduttore all'azienda di Stato per tre anni in esclusiva. In questo triennio, il padrone di casa di Stasera tutto è possibile animerebbe i programmi dell'access time di Rai 1, che fino ad ora sono stati monopolio di Amadeus.

Stefano De Martino arriverebbe anche in prima serata su Rai 1, sia per presentare nuovi format da definire, sia per condurre una nuova versione di STEP, il programma del lunedì sera che sta superando la media di ascolti della rete ed è diventata la trasmissione più vista della prima serata di Rai 2.

Per il momento, Stefano De Martino non sostituirà Amadeus a Sanremo, la kerrmesse canora nel 2025 dovrebbe essere condotto, sempre secondo TvBlog, da Carlo Conti, affiancato dai due storici amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.