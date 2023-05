Welcome To Derry: al via le riprese della serie prequel di It, Andy Muschietti condivide la prima foto dal set

Lo sciopero degli sceneggiatori non sembra danneggiare Welcome to Derry, la nuova serie tratta da Stephen King e diretta da Andy Muschietti che è in lavorazione, ecco la prima foto dal set.

Sono in corso le riprese della serie prequel di It per Max, Welcome to Derry. Il regista di The Flash Andy Muschietti, qui in veste di showrunner, ha condiviso su Instagram la prima foto dal set.

Sebbene l'immagine non ritragga alcun personaggio della serie, rivela che il nonno (o forse bisnonno?) di Henry Bowers, il sadico prepotente che tormentava il Club dei Perdenti nel romanzo di Stephen King e nei recenti adattamenti cinematografici, è il capo della polizia di Derry all'epoca degli eventi narrati.

I membri del cast della serie prequel di IT

Nel cast di Welcome To Derry troviamo Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. Contrariamente ai rumor circolati in precedenza, Bill Skarsgård dovrebbe riprendere il ruolo di Pennywise.

Andy Muschietti, che ha diretto i due capitoli del nuovo adattamento di It, produrrà la serie insieme alla sorella Barbara Muschietti e si occuperà di fungere da showrunner, oltre a dirigere il pilot e altri episodi.

I dettagli specifici della trama sono ancora top secret, ma lo show dovrebbe fungere da prequel e ampliare la visione dei film recenti.

"Da adolescenti, leggevamo a turno i capitoli di It di Stephen King fino a quando il grosso libro non cadeva a pezzi", hanno detto i Muschietti in una dichiarazione congiunta. "È una storia epica che contiene moltitudini, ben oltre ciò che potremmo esplorare nei nostri film It. Non vediamo l'ora di condividere la profondità del romanzo di Stephen King in tutto il suo cuore, umorismo, umanità e orrore". "Sono entusiasta che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, prosegua e sono felice che Andy Muschietti supervisionerà i festeggiamenti spaventosi insieme alla sua talentuosa sorella Barbara" ha aggiunto Stephen King.