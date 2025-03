Warner Bros. rinvia l'uscita dei titoli più controversi: slittano Paul Thomas Anderson e The Bride!

Strategia mirata per assicurarsi gli slot più favorevoli o tattica per togliersi le patate bollenti dal fuoco, almeno momentaneamente? Sta di fatto che Warner Bros. ha spostato in avanti l'uscita di alcuni dei titoli che più hanno fatto discutere nelle ultime settimane.

L'ultima fatica di Paul Thomas Anderson, One Battle After Another non uscirà più come previsto in estate, ma arriverà nei cinema a settembre. Il suo slot dell'8 agosto verrà occupato da un altro potenziale hit, Weapons di Zach Cregger, interpretato da Josh Brolin e Julia Garner. Il film di Anderson con la star Leonardo DiCaprio uscirà il 26 settembre. In più WB ha spostato al 2026 l'uscita di The Bride!, rilettura in chiave intellettuale del mito di Frankenstein ad opera di Maggie Gyllenhaal, qui impegnata nella sua seconda regia.

Jessie Buckley in The Bride!

Una strategia vincente o un modo per correre ai ripari?

Leonardo DiCaprio e il regista Paul Thomas Anderson sul set di One Battle After Another

Negli ultimi mesi sono circolate voci preoccupanti sulla pellicola in Paul Thomas Anderson. Warner Bros avrebbe lasciato trapelare preoccupazione per il film con Leonardo DiCaprio, ritenuto "troppo strano" per piacere al grande pubblico. Ma la scelta di far slittare l'uscita posizionandola nello slot strategico di fine settembre potrebbe invece celare la scelta di partecipare a un festival di primo piano come Cannes, il cui programma sarà annunciato il 10 aprile, o, più probabilmente, Venezia e Toronto. L'intenzione di Warner Bros. sarebbe dunque quella di lanciare il film di Anderson, autore acclamato e stimatissimo dalla critica, in una posizione che funga da trampolino di lancio per la stagione dei premi.

Diverso il caso di The Bride!. Dopo il tiepido successo dell'opera prima di Maggie Gyllenhaal, La figlia oscura, Warner ha messo in mano all'attrice un budget molto più consistente per realizzare il suo Frankenstein affidando i ruoli principali a Christian Bale e Jessie Buckely. Con un costo di produzione segnalato di 95 milioni di dollari, una cifra che Netflix ha rifiutato di sborsare prima che la WB si precipitasse ad acquisire il titolo, il film ha bisogno di quanti più schermi IMAX possibile. Lo studio spera anche che il pubblico non sia esausto dalla versione di Frankestein di Guillermo del Toro, che uscirà a novembre in cinema selezionati per approdare in streaming su Netflix. A complicare la situazione arrivano i rumor di prime proiezioni disastrose per The Bride! che probabilmente hanno fatto tremare i polsi ai dirigenti dello studio, spingendoli a cambiare strategia e guadagnare tempo.