Paul Thomas Anderson, per Warner Bros. il film con DiCaprio potrebbe non piacere al pubblico: "Troppo strano"

Secondo Playlist, in Warner Bros starebbe aumentando il nervosismo in vista dell'uscita del nuovo film di Paul Thomas Anderson, che vede nel cast la star Leonardo DiCaprio. Lo studio sarebbe molto preoccupato riguardo alle prospettive commerciali che circondano la pellicola, intitolata provvisoriamente One Battle After Another perché "troppo eccentrica e bizzarra".

A innescare l'allarma sarebbero state le reazioni polarizzanti del pubblico presente alla proiezione di prova tenutasi a Phoenix la scorsa settimana. Per Warner il film sarebbe troppo strano per piacere alò grande pubblico e pesa il budget, che si aggira sui 140 milioni di dollari.

Ciò che il rapporto non menziona è che, secondo Jeff Sneider, il budget di One Battle After Another sarebbe ulteriormente aumentato fino a raggiungere i 175 milioni di dollari la scorsa estate. Quando è stato contattato per avere conferma relativa ai costi effettivi del film, un rappresentante della Warner Bros. ha rifiutato di commentare.

Successo o flop?

La reputazione di Paul Thomas Anderson è certamente servita per convincere Warner Bros ad affidare al regista un budget stellare per adattare l'astruso romanzo di Thomas Pynchon, Vineland. La presenza di una star come Leonardo DiCaprio sarà sufficiente per garantire la massiccia presenza del pubblico? Per adesso è difficile stabilirlo.

Resta il fatto che al momento One Battle After Another è progetto più costoso nella carriera di Paul Thomas Anderson. Il precedente titolo col maggior budget, Il petroliere, uscito nel 2007, ha incassato solo 74 milioni. Ecco perché Warner Bros. nutre una certa preoccupazione, come rivelerebbe un insider anonimo spiegando che il film di Anderson sarebbe "estremamente eccentrico e bizzarro, probabilmente risulterà troppo strano anche per i fan più avventurosi di Leo". Possibile dunque che il titolo venga rimosso dal calendario estivo dello studio per essere collocato in una posizione più favorevole.