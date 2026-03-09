Jumpers primo in Italia e USA, sollievo per Pixar, debutto flop de La Sposa!

La crisi per Pixar sembra alle spalle. Lo studio di proprietà di Disney celebra il felice debutto della sua ultima fatica, Jumpers - Un salto tra gli animali, primo al box office italiano e americano. La pellicola animata ha ottenuto il maggior incasso in quasi un decennio mentre lo stesso non può dirsi per La Sposa! che, nonostante il battage pubblicitario e le controversie, non sembra aver colpito il pubblico.

Pixar ha ben di che festeggiare con Jumpers, primo negli USA con 46 milioni di incasso da 4.000 sale e una media per sala di 11.500 dollari, e un solido debutto di 1,6 milioni di euro in Italia ottenuto in 512 sale, per un totale di 88 milioni globali. Miglior apertura per un film d'animazione originale per lo studio fin da Coco, uscito nel 2017.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele in una scena

L'Italia premia la commedia di Fabio de Luigi e Virginia Raffaele

A un'incollatura dal divertente film Pixar troviamo un'altra commedia, quella interpretata dal duo composto da Fabio de Luigi e Virginia Raffaele che analizziamo nella recensione di Un bel giorno. Nei panni di due innamorati dalla situazione familiare problematica, i due comici conquistano il pubblico con 1,6 milioni raccolti in 493 sale e 223.986 presenze (dati Cinetel).

Calano gli incassi di Scream 7. L'horror, accolto molto bene al debutto, scende in terza posizione e incassa altri 636.000 euro che lo portano a superare i 2,5 milioni, confermando il successo del franchise nonostante le controversie seguite al licenziamento di Melissa Barrera e alle richieste di boicottaggio dai gruppi Pro-Palestina in patria. Mentre Scream 7, secondo in patria, veleggia verso i 150 milioni globali , "Cime tempestose" celebra il traguardo dei 10,6 milioni di euro e dei 213,6 milioni globali rivelandosi un assoluto successo.

La Sposa!: Jessie Buckley in una foto

Il caso La Sposa!: cosa non ha funzionato finora?

La curiosità intorno all'opera seconda da regista di Maggie Gyllenhaal, sulla carta, era alta, ma i numeri sembrano aver tradito il suo coraggioso tentativo allegorico di denunciare la violenza contro le donne. Numeri fiacchi per la sua rilettura de La sposa di Frankenstein, che analizziamo nella nostra recensione de La Sposa!.

La pellicola interpretata dalle star Jessie Buckley (in odor di Oscar per la sua performance in Hamnet) e Christian Bale, in patria ha aperto al terzo posto con 7,2 milioni raccolti in 3.304 sale, con una media per sala di 2.197 dollari, il tutto a fronte di un corposo budget di 80 milioni. In Italia il film ha aperto solo all'ottavo posto con appena 226.000 euro di incassi e a livello globale ha raccolto appena 13,5 milioni. Numeri che difficilmente potranno aspirare al pareggio di budget. Un guaio per Warner Bros. in un momento tutt'altro che semplice per lo studio.