Terminate le riprese del film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, The Battle of Baktan Cross

Il prossimo film di Paul Thomas Anderson, The Battle of Baktan Cross, ha terminato la sua produzione.

Secondo le ultime indiscrezioni, The Battle of Baktan Cross di Paul Thomas Anderson, che si dice abbia un budget compreso tra 140 e 175 milioni di dollari, ha terminato la sua produzione a El Paso, in Texas, all'inizio del mese.

Non abbiamo ancora dettagli ufficiali sulla trama del film. Tutto viene tenuto segreto, anche se molti indicano che si tratta di un adattamento moderno di Vineland di Thomas Pynchon, stesso autore che il regista ha adattato in Vizio di forma.

Leonardo DiCaprio sul set del film di Paul Thomas Anderson sembra Drugo Lebowski

Cosa sappiamo di The Battle of Baktan Cross

Baktan Cross, che è distribuito dalla Warner Bros, ha un cast corale che comprende Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Alana Haim. Anche la colonna sonora è stata composta da Johnny Greenwood (Radiohead), un habitué di Anderson. Questa sarà infatti la loro sesta collaborazione iniziata ai tempi de Il petroliere e proseguita per tutti i film successivi del regista.

Il petroliere: Daniel Day-Lewis e Paul Thomas Anderson sul set

Il film, la cui uscita è prevista per l'8 agosto 2025, si preannuncia come il titolo "più mainstream" di Anderson, con elementi da film d'azione e "le più grandi acrobazie della carriera di del regista". Il tutto sarà girato in un glorioso VistaVision da 35 mm. Michael Bauman è accreditato come direttore della fotografia del progetto.

La realizzazione del film, le cui riprese sono iniziate a gennaio, ha richiesto più tempo del previsto a causa dei caotici impegni post-sciopero di alcuni attori. Le riprese più recenti hanno visto il cast e la troupe impegnati nel deserto di San Diego. Le scene girate comprendono inseguimenti d'auto, incidenti ed esplosioni. Sebbene inizialmente sia stato indicato un budget di circa 100 milioni di dollari, il noto scooper Jeff Sneider ha recentemente dichiarato che la somma ha ormai superato i 175 milioni di dollari.

Secondo ulteriori rumor, la storia potrebbe contenere alcuni elementi fantascientifici. Si dice anche che Anderson sia stato influenzato dal cult di Alex Cox del 1984 Repo Man.