"Troppo audace per i critici maschi, come Gremlins 2": Joe Dante difende La Sposa!

L'accoglienza riservata a La Sposa!, violento horror femminista che rilegge il mito de La Moglie di Frankenstein, ha trascinato Maggie Gyllenhaal in una tempesta perfetta. Ma tra le voci che si levano in difesa dell'attrice, alla seconda prova registica, c'è anche quella di Joe Dante, che ha paragonato il film al suo Gremlins 2, accusando i critici maschi di non averne compreso l'audacia.

Che cosa ha detto Joe Dante su La Sposa!

In un nuovo video della serie Trailers from Hell, Dante ha elogiato La Sposa! definendolo una rivisitazione "davvero folle" del classico materiale dei film sui mostri, un film che è "una delle aggiunte più audaci e originali alla saga di Frankenstein", anche se non è stato accolto con entusiasmo dalla critica o dal pubblico.

"Se mai c'è stato un film che meritava un punto esclamativo dopo il titolo, è La Sposa!" ha detto. "È una rivisitazione davvero folle Forse è stato un errore farlo uscire così vicino a Frankenstein di Guillermo del Toro. Tuttavia, ampiamente condannato, soprattutto da critici maschi, come un incomprensibile miscuglio di generi, La Sposa! è una delle aggiunte più audaci e rinfrescanti alla saga di Frankenstein. Quanti film di grande budget avete visto ultimamente così ambiziosi?"

Joe Dante ha, inoltre, lodato l'interpretazione -"sbalorditiva e coraggiosa" di Jessie Buckley ritenendola fosse persino più impressionante della sua performance premiata con l'Oscar in _Hamnet.

Il paragone con Gremlins 2

Uno dei momenti più interessanti del commento di Joe Dante al trailer è il paragone con Gremlins 2 - La nuova stirpe, sequel del suo cult del 1984 accolto con scarso entusiasmo dalla critica per poi diventare un classico del B movie horror per acclamazione dei fan.

"Con tutta la modestia del caso, mi ha ricordato Gremlins 2" ha detto il regista, riferendosi ai cambianti di tono presenti in entrambi i film, al curioso mix di generi, al meta-umorismo e ai numerosi riferimenti cinematografici, ma soprattutto alla volontà di alienare il pubblico mainstream con un'opera di rottura che sceglie le tinte forti per veicolare un messaggio.

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La Sposa!: le ragioni di un flop al botteghino

Le polemiche che hanno preceduto l'uscita in sala non hanno giovato a Purtroppo La Sposa!, rivelatosi un flop al botteghino con un incasso globale di soli 23 milioni a fronte di un budget di circa 100 milioni.

Scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, il film reinventa i personaggi di Frankenstein in una storia stilizzata che fonde diversi generi ambientata nella Chicago degli anni '30. Un solitario Frankenstein arriva nella metropoli per rintracciare il Dottor Dr. Euphronius e chiedergli di creargli un compagna. I due riportano in vita una giovane donna assassinata e nasce la Sposa. Lei va ben oltre ciò che entrambi avevano immaginato, dando vita a una storia d'amore esplosiva che attirerà l'attenzione della polizia e a un movimento sociale selvaggio e radicale.

La stessa regista ha confessato di essere stata costretta dallo studio a tagliare molte scene di violenza dopo le varie proiezioni di prova per via delle reazioni degli spettatori, quindi il film uscito nelle sale sarebbe stato "mutilato" proprio come la sua protagonista.