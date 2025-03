The Bride!, prime proiezioni disastrose per il Frankenstein di Maggie Gyllenhaal da 100 milioni

Esiti poco rassicuranti dalle proiezioni test di The Bride!, ambiziosa rilettura di Frankenstein ad opera di Maggie Gyllehaal. La pellicola, costata oltre 100 milioni di dollari, trasporta l'universo di Frankenstein nella Chicago degli anni '30, dove il personaggio titolare chiede al Dottor Euphronius di aiutarlo a creare un compagno, ridando via a una donna assassinata. Il cast stellare dell'adattamento include Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, John Magaro e Annette Bening.

Secondo Puck, le prime reazioni agli screen test sarebbero fortemente negative. Uno dei dirigenti della compagnia di produzione avrebbe dichiarato che "dare alla regista Maggie Gyllenhaal più di 15 milioni per fare il film è stata una mossa irresponsabile". Secondo le voci il film sarebbe troppo di nicchia e troppo lontano dal genere horror per arritare il pubblico necessario a recuperare l'ingente budget.

Christian Slater irriconoscibile nei panni del mostro di The Bride!

The Bride! sarà un flop?

Al budget di 100 milioni di The Bride! va aggiunto il costo per il marketing, che si attesa in genere sul 2% del budget. Ciò significa che per diventare profittevole il film di Gyllehaal dovrebbe incassare almeno 200 milioni di dollari. Cifra elevate per un horror arty rivolto a un pubblico di nicchia.

Maggie Gyllenhaal, giurata di Berlino 2017

L'impatto del film al botteghino potrebbe avere conseguenze negative per la carriera da regista di Maggie Gyllenhaal dopo l'esordio con La Figlia Oscura, prodotto da Netflix nel 2021, che aveva un budget dichiarato di soli 5 milioni. Il film è stato candidato a tre Academy Awards, tra cui quello per la miglior sceneggiatura non originale firmato dalla regista. Stavolta la situazione è più preoccupante perché la perdita di un ingente budget da parte di uno studio potrebbe causare uno stop per l'attrice e regista.