Warner Bros: "I film della DC non saranno legati tra loro, è la strategia giusta"

Il DC Universe in futuro potrebbe essere composto solo da film dedicati ai singoli personaggi dei fumetti, abbandonando quindi l'idea di un collegamento tra i vari progetti.

Kevin Tsujihara, amministratore delegato di Warner Bros., ha infatti dichiarato: "Con il prossimo gruppo di titoli composto da Shazam!, Joker, Wonder Woman 1984 e Birds of Prey pensiamo di essere sulla strada giusta. Abbiamo al lavoro le persone giuste che si occupano dei lavori giusti. L'universo non è così legato come cinque anni fa pensavamo sarebbe stato. Si sta notando maggiore attenzione sulle esperienze individuali legate ai singoli personaggi. Non si può dire se in futuro torneremo all'idea di un universo più connesso, ma attualmente sembra la strategia giusta per noi".

Lo studio avrebbe infatti tenuto conto degli ottimi risultati ottenuti con cinecomic come Aquaman e Wonder Woman, maggiormente concentrati sulla storia dei singoli personaggi rispetto al lavoro compiuto da Zack Snyder con Batman v. Superman in vista della realizzazione di Justice League .

Tsujihara ha inoltre aggiunto che il film diretto da Patty Jenkins ha dimostrato il potenziale da sviluppare di personaggi diversi rispetto ai tradizionali Batman e Superman: "Ovviamente vogliamo dei film forti dedicati a questi due supereroi, ma Aquaman è un esempio perfetto di ciò che possiamo fare. Ognuno di loro è unico e dall'atmosfera diversa".

Joker, in particolare, sarà un'opera completamente scollegata dagli altri cinecomic e non avrà alcun legame con la versione interpretata da Jared Leto. Nel film diretto da Todd Phillips l'iconico villain avrà il volto di Joaquin Phoenix e la storia del personaggio sarà diversa da quanto mostrato in Suicide Squad.