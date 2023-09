WandaVision: tantissimi concept art inediti mostrano i diversi look di Scarlet Witch e Visione

Nonostante sia passato parecchio tempo dalla messa in onda di WandaVision, dalla rete continuano a trapelare diversi concept art inediti che mostrano i diversi look alternativi dei protagonisti interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

WandaVision è stata la prima serie dei Marvel Studios creata in esclusiva per Disney+ e ha come protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff, Paul Bettany nel ruolo di Visione, Kathryn Hahn nel ruolo di Agnes e Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau, presentata al pubblico in Captain Marvel.

WandaVision dei Marvel Studios si è rivelato un mix intelligente tra sit-com classico e l'Universo Cinematografico Marvel in cui Wanda Maximoff e Visione - due esseri dotati di superpoteri che vivono in una vita suburbana idealizzata - iniziano a sospettare che tutto non sia come sembra.

Agatha, Coven of Chaos: confermato il ritorno di tre personaggi di WandaVision

La Olsen ha ripreso il ruolo nel successivo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, di Sam Raimi, in cui alla fine si sacrifica per rimediare agli errori commessi, accecata dalla disperazione per aver perduto i suoi due figli dopo gli eventi accaduti a Westview. Ritroveremo invece Visione nella serie Vision Quest, recentemente annunciata dai Marvel Studios.

Kathryn Hahn tornerà inoltre con una serie tutta sua, Agatha: Coven of Chaos.