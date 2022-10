Vision Quest: arriva la conferma per la serie tv e i primi indizi sulla trama

In questo giorni alcune voci di settore avevano diffuso l'idea su una probabile serie tv incentrata sul personaggio di Visione, dal titolo Vision Quest. Deadline ha ufficialmente confermato la cosa, rivelando che lo spettacolo è davvero in lavorazione per Disney Plus.

WandaVision: un'immagine della serie

Vision Quest si concentrerà sulla storia di Visione "che cerca di riguadagnare la sua memoria e umanità". Paul Bettany riprenderà il suo precedente ruolo, prospettando anche un ritorno di Elizabeth Olsen come Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, anche se non abbiamo ancora nessuna conferma in questo senso.

Dal finale di WandaVision abbiamo compreso che il Visione che vediamo nella serie è un costrutto di Wanda stessa, scoprendo però che nel frattempo il vero "White Vision" è stato ricostruito dalla S.W.O.R.D. e programmato per rintracciarla e ucciderla.

Nel corso di un'intervista del 2021, riportata da comicbookmovie, alcune dichiarazioni di Paul Bettany avevano anticipato in qualche modo il ritorno Visione, parlando degli eventi di WandaVision e precorrendo il progetto di Vision Quest: "Questa serie tv è stata un bellissimo climax per tutte le cose fatte insieme a Lizzie. Con WandaVision abbiamo trovato una strada tutta nostra, arrivando a definire un tono diverso da quello riscontrabile nei film. Ma con la Marvel non sai mai se hai finito oppure no. Quindi non voglio chiamare tutto questo fine, almeno per ora. Fare questo show è stata una delle esperienze più creative, libere e gioiose della mia vita. Vederlo accolto in questo modo dal pubblico è stato meraviglioso".