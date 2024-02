Marvel: Vision di Paul Bettany tornerà nel MCU? Parla l'attore

Paul Bettany ha rassicurato i fan sul ritorno del suo Vision all'interno del MCU, ma non ha voluto divulgare ulteriori dettagli a riguardo. Nell'ottobre 2022 era stato annunciato uno spin-off di WandaVision incentrato su Vision e intitolato Vision Quest, ma dopo l'annuncio non ci sono state notizie sul suo sviluppo e secondo alcuni rumor il progetto sarebbe stato cancellato.

L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio di Bettany è stato quando Thanos gli ha rimosso la Pietra della Mente in Avengers: Infinity War e in in alcuni episodi di What If...?. In seguito al finale di WandaVision abbiamo compreso che il Visione che vediamo nella serie è un costrutto di Wanda stessa, scoprendo però che nel frattempo il vero "White Vision" è stato ricostruito dalla S.W.O.R.D. e programmato per rintracciarla e ucciderla.

Cosa ha detto Bettany

Durante un'intervista al MegaCon 2024 di Orlando, in Florida, in cui Bettany era ospite speciale e, gli è stato chiesto se Visione sarebbe mai tornato nel MCU. L'attore ha risposto: "Beh, sì... cioè, perché non dovrei? Sì, al 100%", non rivelando però ulteriori dettagli sul come e sul quando sarebbe accaduto, se nello spin-off Vision Quest o se nel prossimo film sui Vendicatori.

Tutta l'attenzione della Marvel è rivolta a un altro spinoff di WandaVision, Agatha: Darkhold Diaries.