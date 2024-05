Maxton Hall: gli attori che interpretano James e Ruby stanno davvero insieme?

Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten interpretano James e Ruby in Maxton Hall, il teen drama tedesco targato Prime Video,

Sembra che tra Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten, i due protagonisti del teen drama tedesco in onda su Prime Video, Maxton Hall - Il mondo tra di noi, sia realmente sbocciato l'amore. Secondo gli ultimi rumor, Damian che interpreta il belloccio James Beaufort, e l'attrice interprete di Ruby, Harriet, si sarebbero fidanzati in gran segreto.

Non ci sono conferme ufficiali al momento, ma l'ottimo feeling tra gli attori e le numerose apparizioni in pubblico agli eventi promozionali della serie hanno generato dei sospetti tra i fan. Sospetti ulteriormente alimentati dalla pubblicazione sull'account Instagram di Damian di una foto che ritrae la presunta coppia passeggiare mano nella mano per le strade di Los Angeles.

Ciononostante le foto sono state pubblicate in collaborazione con gli Amazon Studio e potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria per promuovere la serie, dato che entrambi gli attori rimangono ufficialmente single.

La serie

Maxton Hall ha debuttato su Amazon Prime Video il 9 maggio con sei episodi che hanno conquistato gran parte del pubblico della GenZ. La serie racconta la storia di Ruby Bell, una ragazza riservata proveniente da una famiglia umile, con il sogno di laurearsi a Oxford. Suo malgrado Ruby si trova al coinvolta in un segreto "piccante" che coinvolge uno dei suoi professori e una sua compagna, Lydia Beaufort. Il ricco e viziato James Beaufort (Damian Hardung) è il fratello di Lydia e tra lui e Ruby nascerà una relazione di odio-amore.

Maxton Hall è basata sulla trilogia di romanzi dell'autrice Mona Kasten e la prima stagione riprende il primo volume, Save Me. Ad oggi il teen drama è una delle serie più viste su Amazon Prime. Una settimana dopo il debutto, Prime Video ha annunciato sui social il rinnovo di Maxton Hall per una seconda stagione.

La serie è scritta da Daphne Ferraro (Dark) e diretta da Martin Schreier e Tarek Roehlinger. I produttori esecutivi sono Markus Brunnemann e Ceylan Yildirim.